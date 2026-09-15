Коли пройдуть змагання та де відбудеться турнір

Турнір 2027 року пройде у період з 20 липня – 1 серпня. Організатори змінили розклад і перенесли ігри на кінець липня. Таке рішення розмістить змагання у центрі кіберспортивного календаря одразу після літньої перерви для професійних гравців. Чемпіонат знову прийме Ер-Ріяд, пише Dust2. Нагадаємо, турнір 2026 року перенесли до Парижа через конфлікт між США та Іраном у регіоні.

Організатори також встановили попередні дати для змагань 2028 року. Вони наразі заплановані на 14 – 30 липня.

Формат змагань та розподіл слотів для команд

Турнір 2027 року збереже розширений формат. Основна частина змагань матиме призовий фонд у розмірі 2 мільйони доларів, за які змагатимуться 32 команди. У програмі залишили й відкриту кваліфікацію в Ер-Ріяді. Вона пройде з 16 – 18 липня на арені Esports Boulevard і розіграє 4 путівки до головного етапу.

Організатори розкрили детальний розподіл слотів для учасників головного турніру. Прямі запрошення за світовим рейтингом VRS отримають 20 команд. Ще по 2 слоти віддали регіональним рейтингам Північної Америки, Південної Америки та Азії.

Також 2 команди отримають спеціальні запрошення Wildcard, а ще 4 колективи потраплять через відкритий відбір у Саудівській Аравії, пише HLTV.

Попри зміну локацій і дат, організатори зберегли структуру Last Chance Qualifier для забезпечення рівних шансів усім претендентам.