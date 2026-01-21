Українець DemQQ гратиме в турецькій команді зі своїм колишнім товаришем по Monte

Кіберспортивна організація Eternal Fire офіційно оголосила про підписання контракту з українським гравцем Сергієм "DemQQ" Демченком. Це рішення стало фінальним кроком у формуванні нового міжнародного складу команди після того, як раніше цього року троє гравців були відправлені в запас. Для DemQQ це возз'єднання з колишнім партнером по Monte.

Коли український гравець дебютує в основному складі?

Представники Eternal Fire повідомили виданню HLTV, що до 4 лютого в основному складі команди продовжить виступати Баха "lugseN" Еміра Шенгюль, якого нещодавно відправили в запас. Після цієї дати DemQQ замінить його та стане повноцінним учасником стартового складу.

Підписання DemQQ завершує трансформацію Eternal Fire у міжнародну команду. Раніше організація формувала склади виключно з турецьких гравців. У середині минулого року команда експериментувала з переважно польським складом, до якого входили Бартош "bnox" Нєбіш, Мартін "maaryy" Наконєчний та Бартек "mASKED" Трибула. Однак уже через три місяці організація повернулася до повністю турецького складу.

Сергій "DemQQ" Демченко вперше заявив про себе на найвищому рівні, граючи за Monte разом із Володимиром "Woro2k" Велетнюком. Саме з цим гравцем він знову об'єднається в Eternal Fire – дует провів разом період з 2022 по 2024 рік. За час виступів у Monte команда здобула перемогу на ESL Challenger Jönköping та дійшла до чвертьфіналу BLAST.tv Paris Major 2023 року. У той період склад ненадовго піднявся на шосте місце у світовому рейтингу HLTV.

Останнім місцем роботи українського гравця була команда Passion UA, зазначає Liquipedia. Проте з серпня 2024 року він не брав участі в офіційних матчах, які фіксує HLTV. Тоді його разом з рештою складу відправили в запас, щоб звільнити місця для гравців, які прийшли з Complexity.

Новий склад Eternal Fire

Оновлений склад Eternal Fire тепер включає турецьких гравців Буру "Calyx" Аркіна та Емреджана "EMSTAR" Чалишкана, українців Володимира "Woro2k" Велетнюка та Сергія "DemQQ" Демченка та швейцарця Рігона "rigoN" Гаші. Очолює команду турецький тренер Кадір "ElPrincipe" Сіврі.