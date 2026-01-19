Як розподілилися командні пари?
Перша стадія IEM Krakow 2026 стартує 28 січня та триватиме три дні. Шістнадцять колективів зіграють у форматі подвійного вибування, де всі матчі проходитимуть до трьох перемог. Вісім переможців отримають путівки до групового етапу, який розпочнеться 31 січня, пише 24 Канал з посиланням на Dust2.
Дивіться також Відмічайте в календарі: все що треба знати про IEM Kraków 2026
Серед переліку команд є дві українські, проте одна з них – Passion UA – разом із Liquid та NRG представлятиме американський регіон, оскільки має відповідний склад. Зараз за Passion UA грає лише один українець – Владислав "Kvem" Король. Усім цим командам доведеться пройти жорстку конкуренцію, аби потрапити до другої стадії змагань.
Натомість B8 складається повністю з українців – npl, esenthial, alex666, kensizor та segukawa.
Нагадаємо, турнір проходитиме в TAURON Arena Krakow з призовим фондом 1 мільйон доларів, пише Liquipedia. Подія знаменує повернення професійного Counter-Strike до польського міста вперше після мейджор-турніру PGL, який відбувся тут майже дев'ять років тому – у 2017 році.
Пари першого раунду виглядають наступним чином:
- Passion UA змагатиметься з G2.
- NRG проти B8.
- HEROIC зустрінеться з PARIVISION.
- Liquid протистоїть Ninjas in Pyjamas.
- Legacy проти BC.Game.
- FUT проти 3DMAX.
- Astralis проти paiN.
- Aurora зіграє проти GamerLegion.
Так зараз виглядає турнірна сітка / Скриншот 24 Каналу
Таким чином далі Passion UA гратиме проти Liquid або Ninjas in Pyjamas, а B8 зустрінуться з Astralis або paiN.
- Груповий етап складатиметься з двох груп по вісім команд, де гратимуть у форматі GSL з подвійним вибуванням.
- Усі матчі проходитимуть до трьох перемог.
- По три найкращі команди з кожної групи пройдуть до плей-офф, де переможці груп одразу потраплять до півфіналів, команди з других місць стануть верхніми посівами чвертьфіналів, а команди з третіх позицій – нижніми посівами чвертьфіналів.
Плей-офф відбудеться за олімпійською системою, де всі матчі крім фіналу гратимуться до трьох перемог, а фінал – до п'яти перемог. Завершальна частина турніру визначить найсильнішу команду у світі Counter-Strike 2 та розподілить призові нагороди серед учасників.