Як розподілилися командні пари?

Перша стадія IEM Krakow 2026 стартує 28 січня та триватиме три дні. Шістнадцять колективів зіграють у форматі подвійного вибування, де всі матчі проходитимуть до трьох перемог. Вісім переможців отримають путівки до групового етапу, який розпочнеться 31 січня, пише 24 Канал з посиланням на Dust2.

Дивіться також Відмічайте в календарі: все що треба знати про IEM Kraków 2026

Серед переліку команд є дві українські, проте одна з них – Passion UA – разом із Liquid та NRG представлятиме американський регіон, оскільки має відповідний склад. Зараз за Passion UA грає лише один українець – Владислав "Kvem" Король. Усім цим командам доведеться пройти жорстку конкуренцію, аби потрапити до другої стадії змагань.

Натомість B8 складається повністю з українців – npl, esenthial, alex666, kensizor та segukawa.

Нагадаємо, турнір проходитиме в TAURON Arena Krakow з призовим фондом 1 мільйон доларів, пише Liquipedia. Подія знаменує повернення професійного Counter-Strike до польського міста вперше після мейджор-турніру PGL, який відбувся тут майже дев'ять років тому – у 2017 році.

Пари першого раунду виглядають наступним чином:

Passion UA змагатиметься з G2.

NRG проти B8.

HEROIC зустрінеться з PARIVISION.

Liquid протистоїть Ninjas in Pyjamas.

Legacy проти BC.Game.

FUT проти 3DMAX.

Astralis проти paiN.

Aurora зіграє проти GamerLegion.



Так зараз виглядає турнірна сітка / Скриншот 24 Каналу

Таким чином далі Passion UA гратиме проти Liquid або Ninjas in Pyjamas, а B8 зустрінуться з Astralis або paiN.

Груповий етап складатиметься з двох груп по вісім команд, де гратимуть у форматі GSL з подвійним вибуванням.

Усі матчі проходитимуть до трьох перемог.

По три найкращі команди з кожної групи пройдуть до плей-офф, де переможці груп одразу потраплять до півфіналів, команди з других місць стануть верхніми посівами чвертьфіналів, а команди з третіх позицій – нижніми посівами чвертьфіналів.

Плей-офф відбудеться за олімпійською системою, де всі матчі крім фіналу гратимуться до трьох перемог, а фінал – до п'яти перемог. Завершальна частина турніру визначить найсильнішу команду у світі Counter-Strike 2 та розподілить призові нагороди серед учасників.