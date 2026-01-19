Как распределились командные пары?
Первая стадия IEM Krakow 2026 стартует 28 января и продлится три дня. Шестнадцать коллективов сыграют в формате двойного выбывания, где все матчи будут проходить до трех побед. Восемь победителей получат путевки в групповой этап, который начнется 31 января, пишет 24 Канал со ссылкой на Dust2.
Смотрите также Отмечайте в календаре: все что нужно знать о IEM Kraków 2026
Среди перечня команд есть две украинские, однако одна из них – Passion UA – вместе с Liquid и NRG будет представлять американский регион, поскольку имеет соответствующий состав. Сейчас за Passion UA играет только один украинец – Владислав "Kvem" Король. Всем этим командам придется пройти жесткую конкуренцию, чтобы попасть во вторую стадию соревнований.
Зато B8 состоит полностью из украинцев – npl, esenthial, alex666, kensizor и segukawa.
Напомним, турнир будет проходить в TAURON Arena Krakow с призовым фондом 1 миллион долларов, пишет Liquipedia. Событие знаменует возвращение профессионального Counter-Strike в польский город впервые после мейджор-турнира PGL, который состоялся здесь почти девять лет назад – в 2017 году.
Пары первого раунда выглядят следующим образом:
- Passion UA будет соревноваться с G2.
- NRG против B8.
- HEROIC встретится с PARIVISION.
- Liquid противостоит Ninjas in Pyjamas.
- Legacy против BC.Game.
- FUT против 3DMAX.
- Astralis против paiN.
- Aurora сыграет против GamerLegion.
Так сейчас выглядит турнирная сетка / Скриншот 24 Канала
Таким образом дальше Passion UA будет играть против Liquid или Ninjas in Pyjamas, а B8 встретятся с Astralis или paiN.
- Групповой этап будет состоять из двух групп по восемь команд, где будут играть в формате GSL с двойным выбыванием.
- Все матчи будут проходить до трех побед.
- По три лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где победители групп сразу попадут в полуфиналы, команды со вторых мест станут верхними посевами четвертьфиналов, а команды с третьих позиций – нижними посевами четвертьфиналов.
Плей-офф состоится по олимпийской системе, где все матчи кроме финала будут играть до трех побед, а финал – до пяти побед. Завершающая часть турнира определит сильнейшую команду в мире Counter-Strike 2 и распределит призовые награды среди участников.