Как распределились командные пары?

Первая стадия IEM Krakow 2026 стартует 28 января и продлится три дня. Шестнадцать коллективов сыграют в формате двойного выбывания, где все матчи будут проходить до трех побед. Восемь победителей получат путевки в групповой этап, который начнется 31 января, пишет 24 Канал со ссылкой на Dust2.

Среди перечня команд есть две украинские, однако одна из них – Passion UA – вместе с Liquid и NRG будет представлять американский регион, поскольку имеет соответствующий состав. Сейчас за Passion UA играет только один украинец – Владислав "Kvem" Король. Всем этим командам придется пройти жесткую конкуренцию, чтобы попасть во вторую стадию соревнований.

Зато B8 состоит полностью из украинцев – npl, esenthial, alex666, kensizor и segukawa.

Напомним, турнир будет проходить в TAURON Arena Krakow с призовым фондом 1 миллион долларов, пишет Liquipedia. Событие знаменует возвращение профессионального Counter-Strike в польский город впервые после мейджор-турнира PGL, который состоялся здесь почти девять лет назад – в 2017 году.

Пары первого раунда выглядят следующим образом:

Passion UA будет соревноваться с G2.

NRG против B8.

HEROIC встретится с PARIVISION.

Liquid противостоит Ninjas in Pyjamas.

Legacy против BC.Game.

FUT против 3DMAX.

Astralis против paiN.

Aurora сыграет против GamerLegion.



Так сейчас выглядит турнирная сетка / Скриншот 24 Канала

Таким образом дальше Passion UA будет играть против Liquid или Ninjas in Pyjamas, а B8 встретятся с Astralis или paiN.

Групповой этап будет состоять из двух групп по восемь команд, где будут играть в формате GSL с двойным выбыванием.

Все матчи будут проходить до трех побед.

По три лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где победители групп сразу попадут в полуфиналы, команды со вторых мест станут верхними посевами четвертьфиналов, а команды с третьих позиций – нижними посевами четвертьфиналов.

Плей-офф состоится по олимпийской системе, где все матчи кроме финала будут играть до трех побед, а финал – до пяти побед. Завершающая часть турнира определит сильнейшую команду в мире Counter-Strike 2 и распределит призовые награды среди участников.