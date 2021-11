Ґейбу Ньюеллу 59: стисла біографія, цікаві факти та меми про живу легенду ігрової індустрії

Сьогодні одному з найвідоміших розробників відеоігор у світі виповняється 59 років. Про те чим відомий Ґейб, що стоїть у нього в гаражі замість автівки та чому він легенда не лише ігропрому, але й мемів – читайте у матеріалі.

Half Life, Counter-Strike, Dota, Portal, Team Fortress – усі ці без перебільшень культові франшизи не побачили б світ, якби не мудра голова засновника та лідера компанії Valve Ґейба Логана Ньюелла.

Стисла біографія

Народився майбутній король відеоігрової індустрії 3 листопада 1962 року в американському Сіетлі, що у штаті Вашингтон. Ґейб ріс кмітливим та допитливим хлопцем і ще з дитинства страшенно полюбив різноманітні пазли та логічні задачки. З плином часу його інтерес до розгадування головоломок все посилювався, що переросло у пристрасть до комп'ютерних ігор та інформаційних технологій.

У результаті Ньюелл вступив у Гарвардський університет, втім так його і не закінчив, провчившись лише три роки (з 1980 по 1983) та забравши документи через брак часу на навчання. Причиною цьому стало те, що Стів Балмер, тодішній директор з продажів Microsoft зумів переконати талановитого студента приєднатися до компанії. Там Ґейб провів цілих 13 років та став "Майкрософтівським мільйонером".

Майкрософтівський мільйонер – термін, який вживають до тих, хто заробив понад мільйон доларів, працюючи на Microsoft.

Саме у Microsoft Ньюелл зрозумів, що його майбутнє буде пов'язано з відеоіграми. Сталося це, можна сказати, волею випадку. Річ у тому, що у грудні 1993 року відбувся реліз легендарного шутера Doom, що дуже швидко став світовим хітом.

Оскільки спочатку проєкт працював лише на системах DOS його потрібно було портувати на Windows і доручили це якраз Ґейбу. Після детального знайомства з Doom той зрозумів, що комп'ютерні ігри – справжнє мистецтво та назавжди у них закохався.

Ньюелл у молодості / скриншот з YouTube

Трохи згодом сталася ще одна доленосна подія, яка врешті й стала каталізатором того, що Ньюелл наважився покинути насиджене місце у Microsoft. Колега та хороший знайомий Ґейба, залишив корпорацію заради створення гри Quake, яка у підсумку також досягла величезного успіху на ринку.

Отож у 1996 році, разом з Майком Харрінґтоном він пішов у вільне плавання та заснував компанію Valve, використавши власний капітал. Задля розробки ігор новоспечені розробники купили вихідний код ігрового рушія "Quake engine", який у підсумку буквально повністю перепрацювали під свої потреби.

Персонал Valve відпочиває на яхті перед релізом Half Life (1997 рік) / зображення teahub.io

Вже у 1998 році вийшла Half-Life, яка отримала безліч нагород і стала основою для таких популярних ігор і модифікацій, як Counter-Strike і Team Fortress Classic. Незабаром після шаленого успіху компанія взялася за розробку другої частини гри, яку чекала та сама доля. У 2000 році через внутрішні розбіжності Харрінґтон покинув Valve після чого Ньюелл викупив його частку та став одноосібним лідером компанії.

12 вересня 2003 року Valve створили найпопулярнішу цифрову дистриб'юторну платформу відеоігор – Steam. Після цього компанія та сам Ґейб дещо відійшли від розробки нових проєктів, лише зрідка радуючи фанатів іграми. Останнім релізом студії є Half-Life: Alyx 2020 року випуску.

Цікаві факти

Затятий геймер

Ґейб у своїх іграх / зображення з Reddit

Попри свою шалену зайнятість та поважний вік юнацький запал та інтерес до відеоігор не зник у Ньюелла і донині. У численних інтерв'ю він зізнається, що і досі грає в ігри майже увесь свій вільний час. Серед улюблених проєктів голова Valve називає World Of Warcraft, Day of Defeat, серію Diablo, Super Mario 64 та Team Fortress.

Не пропускає він і нові релізи, публічно висловлюючи свої думки після гри в них, як це, наприклад, було із Cyberpunk 2077 та Death Stranding.

Шалено багатий

Зрозуміло, що відеоігри справа прибуткова, проте ви й не уявляєте наскільки. У 2021 році Ґейб посів не багато не мало 289 місце у рейтингу журналу Forbes із персональними статками у 3,9 мільярда доларів.

Любитель мультиків

Ґабен полюбляє поні / зображення bilibili.com

Окрім відеоігор мільярдер також полюбляє і мультиплікацію, а найулюбленішим мультсеріалом називає сезон My Little Pony під заголовком Friendship is Magic.

Працює з металом

Дещо неочікуваним хобі розробника ігор та геймера є свого роду ковальство. Замість машини у його гаражі стоять шліфувальний та фрезерний верстати, а також бочки із сіллю для вороніння сталі. Там Ньюелл з ентузіазмом виготовляє різні дрібнички на кшталт залізних підставок для iPad чи кинджалів та ножів. Останніх у Ньюелла, до речі, ціла колекція у якій налічується понад 600 екземплярів.

Ґейб та його ножі / зображення gamespot.com

Один друг порадив мені знайти ще якесь хобі й мені здалося, що це гарний відпочинок після постійного сидіння перед екраном, – пояснив своє захоплення Ґабен.

Звідки взялося прізвисько Ґабен?

Геймерська спільнота прозвала Ньюелла Ґабеном після інциденту, коли той на одному з відео прочитав адресу власної електронної пошти gaben@valvesoftware.com саме як Ґабен.

Ґейб – вожак ПК геймерів

Усе своє життя Ґейб Ньюелл безкомпромісно критикує консолі та вважає комп'ютер найкращою ігровою платформою. Особливо сильно дістається від нього компанії Sony та їхній PlayStation. Надзвичайно популярною є історія про те, що як тільки консоль PS3 вийшла на ринок, Ґейб відкрито назвав її "справжнім непорозумінням". Цікаво як тепер він виправдає роботу Valve над Steam Deck.

Людина-мем

Напевно за звання найбільш "мемного" представника відеоігрової індустрії із нашим героєм можуть посперечатися хіба що Тодд Говард та Хідео Кодзіма, проте, ми впевнені, що тут Ґабен не залишить їм шансів.

Ґейб та ненависть до консолей / зображення imgur

Найбільш поширеними темами жартів з Ньюеллом є дві речі: знижки у Steam, особливо новорічний розпродаж через який його навіть називають Дідом Морозом від геймінгу, та його "боязнь" цифри 3. Останнє викликано передусім тим, що світ досі так і не побачила 3 частина Half-Life, яка мала б стати останньою та завершити сюжет, який усі ці роки знаходиться у "підвішеному" стані.

Від зневіри фанати Half-Life почали без перестанку жартувати над цим, вигадавши цілу теорію згідно з якою Half-Life 3 не виходить саме через панічний страх Ґейба Ньюелла перед цифрою 3. До речі, у портфоліо Valve, справді, немає жодної гри із цією цифрою у заголовку. Судіть самі: компанія випустила Portal і Portal 2, Left 4 Dead та Left 4 Dead 2, Team Fortress та Team Fortress 2, що лише підливає масла у вогнище жартів та мемів у мережі.

Ось деякі, на нашу думку, найбільш кумедні із них:

Уяви різних культур про Бога

Розпродажі в Steam буквально змушують ваші гроші зникати

Ґейб – месія ПК геймінгу

Ідеальний баланс за версією Ньюелла

Знову про знижки

Ґейб зустрів фанатів у відчаї

Надіємося, що одного дня Ґейб все ж зжалиться над армією шанувальників Half Life та врешті анонсує таку довгоочікувану третю частину. Хто знає, можливо він навіть зробить це на свій ювілей наступного року, гарна була б історія, чи не так?