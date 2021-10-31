Не йдете на вечірку через ковідні обмеження чи відсутність костюму? Чи може вже бачили усі можливі фільми жахів і не знаєте як ще, перебуваючи вдома, відчути частинку атмосфери моторошного свята? Пропонуємо 5 коротких горорів, які допоможуть вам розважитись у цей Геловінський вечір до того ж зроблять це абсолютно безплатно.

Цікаво Геловін 2021: сучасні фільми та серіали, від яких можна отримати шкірний оргазм

Spooky's Jump Scare Mansion

Спукі та її маєток / скриншот з YouTube

Дата виходу: 24 жовтня 2014 року

24 жовтня 2014 року Розробник: Lag Studios

Lag Studios Середній час проходження: 4 години

4 години Де пограти: сторінка гри в Steam

Нехай перший погляд на цей проєкт не змусить вас засумніватися у його вмінні викликати відчуття страху. Spooky's Jump Scare Mansion це свого роду милий любовний лист до ігор жахів як жанру. У тисячі кімнат чарівного маєтку милі картонні фігури неочікувано з'являтимуться у полі зору гравця та з часом неодмінно змусять будь-кого боятися їх наступної появи.

Створений, щоб заколисувати гравців у фальшиве відчуття безпеки, крім стандартних "джампскейрів" та "скрімерів" цей проєкт може похвалитися й іншими цікавими методами викликання страху, які вам краще випробувати на собі. В кінцевому підсумку той, хто наважиться витримати всі 1000 кімнат жаху точно не буде розчарований.

The House in the Woods

Впевнені, що хочете туди спускатися? / зображення minigoliath

Дата виходу: 18 квітня 2020 року

18 квітня 2020 року Розробник: minigoliath

minigoliath Середній час проходження: 20 хвилин

20 хвилин Де пограти: сайт розробника

Що може бути страшніше, ніж загубити друзів у нічному лісі? Загубитися в ньому самому? Чи може загубившись, знайти химерний будинок від вигляду якого і серед білого дня мурашки пішли б по шкірі? Саме такий досвід геймерам пропонує цей інді-проєкт, натхненний класичним фільмом жахів "Відьма із Блер".

Приємний візуальний стиль гри, схожий на проєкти епохи PS1 вдало доповнює, не побоїмось цього слова, геніальний саунд-дизайн, який робить так, що буквально кожен порух листя чи хрускіт гілки під стопою персонажа здатний налякати вас до чортиків. Любителям полоскотати власні нерви однозначно рекомендуємо до ознайомлення.

Start Survey?

Ви одні? / зображення pixeldough

Дата виходу: 15 листопада 2019 року

15 листопада 2019 року Розробник: pixeldough

pixeldough Середній час проходження: 15-20 хвилин

15-20 хвилин Де пограти: сайт розробника

Сюжет, якщо його взагалі так можна назвати, проєкту досить простий: персонаж сидить за своїм ноутбуком, не в змозі рухатися та відповідає на ряд простих запитань у стилі "так чи ні" в рамках, здавалося б, простого опитування. Це може звучати якось не переконливо, адже чим гра зібралася лякати, запитаєте ви. Повірте, розробник вельми постарався аби така простенька концепція подекуди справді викликала у геймерів мороз по шкірі.

Це один з тих проєктів, які намагаються зруйнувати кордон між грою та реальністю, що робить його ще страшнішим. Все ще нам не вірите? Почніть опитування, але потім не шкодуйтеся, коли в реальному житті сидячи в темній кімнаті почнете озиратися за плече так само часто, як і в цій грі.

Burger & Frights

Фастфуд інколи справді жахає / скриншот з YouTube

Дата виходу: 23 серпня 2021 року

23 серпня 2021 року Розробник: Donitz

Donitz Середній час проходження: 15-20 хвилин

15-20 хвилин Де пограти: сайт розробника

Уявіть, що зараз пізня ніч, а вам страшенно захотілося гамбургерів (вибачте, якщо після цього дійсно захотілося), проте живете ви десь у глухомані лісу і ніяка доставка там не працює. Отож, ви взяли свій велосипед, доїхали до бургерної, поласували і вже пора їхати додому.

От тільки дорогу назад важко буде назвати простою, а долати її вам доведеться не один раз. Чому? Краще один раз поглянути самому, ніж прочитати опис, тим більше, що гра запускається просто у вашому браузері та навіть не потребує завантаження.

Black Rose

Інколи краще не знати, що приховує темрява / скриншот з YouTube

Дата виходу: 15 листопада 2019 року

15 листопада 2019 року Розробник: Sir Bedlam Productions

Sir Bedlam Productions Середній час проходження: 40 хвилин

40 хвилин Де пограти: сторінка гри в Steam

У Black Rose гравцю належить взяти на себе роль Лінди – звичайної дівчини, яка чомусь зацікавилася чутками про привидів в старому покинутому похоронному бюро. Ніхто точно не знає, що сталося з людьми, які там працювали, але міські легенди говорять, що вони були жорстоко вбиті. Проте ким? Саме це ви й спробуєте дізнатися.

Недоліком гри можна назвати відсутність чекпоїнтів, отож якщо не хочете знову й знову проходити одні й ті ж моменти декілька разів поспіль – приготуйтеся бігти й бігти швидко, як тільки почуєте дивні звуки за спиною.