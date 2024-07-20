Геймер створив Альберта Ейнштейна в Elden Ring – кумедне фото

Один геймер заради жарту вирішив створити в Elden Ring самого Альберта Ейнштейна. Результат вийшов настільки дивовижним, що набрав понад 3,1 мільйона переглядів у мережі.

Редактор персонажів у Elden RIng є доволі просунутим та дозволяє створити максимально унікального героя.

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Все відносно в Elden Ring

Користувач соцмережі X (колишній твітер) під ніком Kadence поділився кумедною історією свого досвіду гри в проєкт FromSoftware.

За словами геймера, він хотів просто провести час у грі, але "випадково" витратив 3 години, намагаючись створити віртуальну версію відомого фізика Альберта Ейнштейна.

Ентузіаст підкріпив цю розповідь скриншотом з результатом своєї праці й схожість вразила користувачів мережі.

Ейнштейн в Elden Ring / Фото Kadence

Усього лише за добу допис користувача набрав понад 3,1 мільйона переглядів та більш як 264 тисячі лайків.