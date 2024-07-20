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Все относительно в Elden Ring

Пользователь соцсети X (бывший твитер) под ником Kadence поделился забавной историей своего опыта игры в проект FromSoftware.

По словам геймера, он хотел просто провести время в игре, но "случайно" потратил 3 часа, пытаясь создать виртуальную версию известного физика Альберта Эйнштейна.

Энтузиаст подкрепил этот рассказ скриншотом с результатом своего труда и сходство поразило пользователей сети.

Эйнштейн в Elden Ring / Фото Kadence

Всего лишь за сутки пост пользователя набрал более 3,1 миллиона просмотров и более 264 тысяч лайков.