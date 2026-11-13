Xbox показала 4 хвилини нового геймплею Fable

Xbox опублікувала чотири хвилини нового геймплею Fable з акцентом на бої. Відео випустили до 25-річчя компанії.

Що показали у відео?

Запис особисто оприлюднила CEO Xbox Аша Шарма в межах святкування ювілею компанії, пише IGN. У відео багато сцен бою: герой б'ється мечем, стріляє з дальньої дистанції та застосовує унікальні магічні прийоми.

Геймплей записали на ПК з ультраналаштуваннями графіки. Наприкінці протагоністка натрапляє на моторошну на вигляд гробницю, і все миттєво стає схожим на Control.

Нові кадри Fable: дивіться відео

У цьому трейлері все досить похмуро – як оточення, так і кольорова гама та вороги. Останні, здається, нам уже знайомі. Це лісові та водяні німфи, хоча вони, звісно ж, тепер мають інший вигляд, що відрізняється від попередніх ігор серії.

Дата виходу і труднощі релізу

Спершу Fable мала вийти цієї осені, але Xbox відклала реліз на лютий. Розробники стверджують, що перенесення не пов'язане з бажанням уникнути GTA 6, хоча IGN вважає, що це могло стати приємним бонусом. Цієї осені в Microsoft і без того вистачало релізів: Modern Warfare 4 та Gears of War: E-Day. Тож Fable вирішили дати більше простору.

Гру анонсували ще 2020 року, але над нею працюють уже майже десять років. Проєкт очолює Playground Games, студія, відома серією Forza Horizon. Для створення повноцінної RPG вона залучила фахівців з усієї індустрії.

Fable належить до найбільш очікуваних ігор у лінійці Xbox. Це одна з найулюбленіших RPG-серій, а Microsoft шукає великий успіх у сегменті AAA поза межами шутерів.

Гра вийде і на PS5, як і анонсували раніше. Цікаво, що буде, якщо на цій платформі вона матиме успіх. Xbox намагається більше робити ставку на ексклюзивність, але для Gears of War: E-Day це не спрацювало.

Реліз Fable відбудеться 23 лютого на Xbox Series X|S, PS5 та ПК.