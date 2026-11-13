Xbox показала 4 минуты нового геймплея Fable

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Что показали в видео?

Запись лично опубликовала генеральный директор Xbox Аша Шарма в рамках празднования юбилея компании, пишет IGN. В видео много сцен боя: герой сражается мечом, стреляет с дальнего расстояния и применяет уникальные магические приемы.

Геймплей сняли на ПК с ультранастройками графики. В конце протагонистка натыкается на жутковатую на вид гробницу, и все мгновенно становится похожим на Control.

Новые кадры из Fable: смотрите видео

В этом трейлере все довольно мрачно – как окружение, так и цветовая гамма, и враги. Последние, кажется, нам уже знакомы. Это лесные и водные нимфы, хотя они, конечно же, теперь выглядят иначе, чем в предыдущих играх серии.

Дата выхода и сложности с релизом

Изначально Fable должна была выйти этой осенью, но Xbox перенесла релиз на февраль. Разработчики утверждают, что перенос не связан с желанием избежать конкуренции с GTA 6, хотя IGN считает, что это могло бы стать приятным бонусом. Этой осенью у Microsoft и без того хватало релизов: Modern Warfare 4 и Gears of War: E-Day. Поэтому Fable решили дать больше пространства.

Игру анонсировали еще в 2020 году, но над ней работают уже почти десять лет. Проект возглавляет Playground Games, студия, известная серией Forza Horizon. Для создания полноценной RPG она привлекла специалистов со всей индустрии.

Fable входит в число самых ожидаемых игр в линейке Xbox. Это одна из самых любимых RPG-серий, а Microsoft стремится добиться большого успеха в сегменте AAA за пределами шутеров.

Игра выйдет и на PS5, как и анонсировали ранее. Интересно, что будет, если на этой платформе она добьется успеха. Xbox пытается больше делать ставку на эксклюзивность, но для Gears of War: E-Day это не сработало.

Релиз Fable состоится 23 февраля на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.