Скільки часу займе проходження

Як з'ясувалося, проходження основної сюжетної кампанії забере у користувачів приблизно 15 – 20 годин. Для сучасних масштабних проєктів у жанрі RPG це може здатися досить скромним результатом, проте розробники підготували чимало додаткового контенту, пише GamesRadar.

Насправді тривалість гри може виявитися значно більшою, якщо звернути увагу на другорядні завдання та дослідження відкритого світу. На ці активності гравці витратять ще додатково 15 – 20 годин. Проте справжньою родзинкою нової Fable стануть безмежні симуляційні механіки. Геймери зможуть керувати власними будинками та бізнесом, шукати роботу і навіть створювати родини.

Очевидно, що життєві системи безмежні, тому ви можете грати в них стільки, скільки захочете,

– прокоментував ігровий директор Вілл Кеннеді.

Тож фактично ви можете буквально грати вічно після завершення основного сюжету, якщо це саме те, що ви хочете робити.

Така тривалість сюжету цілком відповідає традиціям серії. Портал HowLongToBeat вказує, що проходження сюжетної лінії оригінальної Fable 2004 року забирало близько 12,5 годин. На другу частину користувачі витрачали 13 годин, а на третю – 13,5 годин. Отже, новий перезапуск, хоч і виглядає скромно на фоні сучасних ігор, все одно стане найдовшим у франшизі.

Водночас стовідсоткове проходження перших ігор забирало від 30 до 50 годин, тому у випадку нової частини варто сміливо додавати ще щонайменше 7 – 10 годин гри і орієнтуватися на приблизний показник у 40 – 60 годин загалом.

Попри те, що сучасні гіганти на кшталт Elden Ring, The Witcher 3 Wild Hunt або Assassin's Creed Valhalla вимагають понад 50 годин лише на сюжет, розробники Fable вирішили не перевантажувати гравців зайвою рутиною. Таке рішення дозволить зберегти легку атмосферу пригод, за яку фанати так полюбили оригінал.

Коли чекати на реліз та перші відгуки

Після офіційного анонсу, який відбувся ще шість років тому, у липні 2020 року, гра нарешті наближається до релізу. Журналісти видання IGN уже змогли детально ознайомитися з повноцінним ігровим квестом на Gamescom 2026 і залишилися в захваті від побаченого.

Крім того, директор проєкту Ральф Фултон висловив радість через те, що гра виходить одночасно з багатьма іншими релізами, але полегшено зауважив, що серед них немає Grand Theft Auto 6.

Розробники запланували вихід нової Fable на 23 лютого 2027 року. Гра з'явиться на персональних комп'ютерах, Xbox Series X/S, а також уперше в історії франшизи вийде на консолі PlayStation 5 в один день із релізом на інших платформах.