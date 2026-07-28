Удар по порушниках

Адміністрація FACEIT оголосила про блокування 12 478 облікових записів, які використовували для смурфінгу та маніпуляцій із рейтингом. Ця акція відбулася напередодні старту дев'ятого сезону, який запланували на 5 серпня, пише Insider Gaming.

Платформа FACEIT, що є частиною ESL FACEIT Group, об'єднує понад 30 мільйонів зареєстрованих користувачів у всьому світі. Вона стала ключовим елементом онлайн-інфраструктури для професійних гравців у Counter-Strike, Overwatch та Call of Duty завдяки своїй просунутій системі захисту від читерів та якісним серверам.

Мільйони очок рейтингу повертаються до законних власників

Окрім самих банів, розробники реалізували масштабну програму компенсації для постраждалих гравців. Завдяки новим методам автоматичного виявлення порушників система змогла ідентифікувати матчі, де результат був несправедливим через участь гравців із прихованим високим рівнем майстерності на низькорівневих акаунтах.

Сьогодні ми заблокували 12 478 облікових записів за смурфінг і зловживання кількома акаунтами, використовуючи нові методи виявлення, які тепер працюють автоматично,

– прокоментував представник платформи FACEIT у офіційному повідомленні.

У результаті цієї операції платформа повернула 20 мільйонів очок Elo 544 098 гравцям. Це дозволить чесним користувачам почати новий сезон із вищими показниками, які реально відображають їхні навички.

Загалом лише за один день, 27 липня, адміністрація заблокувала 13 645 акаунтів з різних причин. Це значно перевищує звичайні показники, які зазвичай коливаються від 300 до 900 банів на добу. Масова хвиля покарань склала близько 45 відсотків від загальної кількості заблокованих профілів за останні 30 днів.

Дискусії навколо суворості покарань

Система покарань розділила порушників на дві категорії. Смурф-акаунти отримали довічне блокування, тоді як основні профілі гравців закрили лише на один місяць. Такий підхід викликав хвилю критики в соціальних мережах, де деякі користувачі назвали місячний термін занадто м'яким покаранням.

Ситуацію прояснив менеджмент компанії, зазначивши, що покарання націлене на тих, хто свідомо створює дисбаланс у грі. Там пояснили, що основний акаунт порушника має високий рейтинг, тому під час гри на ньому суперники не перебувають у невигідному становищі, адже людина грає на своєму справжньому рівні.

FACEIT планує ще більше посилити заходи згодом. Вже в дев'ятому сезоні термін блокування основних акаунтів за смурфінг зросте з 30 днів до 3 місяців. Це має стати додатковим стримувальним фактором для тих, хто намагається маніпулювати системою підбору матчів.