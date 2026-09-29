Мова йде про інді-гру Facing the Rain від розробника Permett-Studio, яка вийшла 8 грудня 2024 року, повідомляє Gamerant.

Таємниці похмурого готелю

Спершу проєкт був платним, але згодом розробник ухвалив рішення повністю скасувати плату за гру. Зміна моделі розповсюдження стала постійною, тож це не тимчасова акція, а повноцінний перехід на безплатну основу.

Головна героїня гри – дівчина на ім'я Біллі, яка влаштовується на свою першу роботу покоївкою в готелі Busy у вигаданому містечку Драмберг. Там вона швидко помічає, що над закладом та його власницею Ірмою нависла важка атмосфера смутку й депресії. Попри власний непростий життєвий багаж, Біллі намагається допомогти оточуючим і змінити життя готелю на краще.

Facing the Rain – це сюжетна рольова гра без боїв, але з вагомими рішеннями,

– зазначає Permett-Studio.

Гра піднімає глибокі та чутливі теми втрати, депресії та співчуття, пропонуючи гравцям світлу ідею про те, що навіть у найнайтемніші часи щира підтримка здатна дарувати надію.

Трейлер проєкту: дивіться відео

Замість битв гравці досліджують двовимірний піксельний світ, спілкуються з жителями міста, відвідують крамниці й розгадують головоломки. Подорож також включає вивчення метафоричного лісу та збір предметів.

Важливою особливістю Facing the Rain є вибори, які безпосередньо впливають на розвиток подій. Гра має кілька фіналів, а елементи випадковості спонукають до повторного проходження.

Тимпаче "пробігти" Facing the Rain можна всього за 2-3 години, що робить її чудовим вибором для одного вечора.