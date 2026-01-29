Fallout 4 отримала безплатні DLC за мотивами серіалу та New Vegas

Компанія Bethesda випустила чотири великі безплатні додатки до Fallout 4, що базуються на серіалі від Amazon та культовій грі New Vegas. Оновлення з'явилися без гучних анонсів на тлі виходу другого сезону телешоу, який знову підігрів інтерес до серії.

Гравці на PC, Xbox та PlayStation можуть отримати нову зброю та квести через внутрішній магазин Creations, розповідає Windows Central.

Що саме додає новий безплатний контент у гру?

Серед оновлень з'явилася гвинтівка Varmint Rifle, яка добре відома фанатам Fallout: New Vegas. Щоб її отримати, необхідно відшукати вхід до каналізації на захід від лабораторій Cambridge Polymer Labs, де рейдер намагається потрапити всередину через люк.

У самому підземеллі на гравців чекає низка головоломок без маркерів квестів, а винагородою стане саме ця зброя.

Ще одне велике доповнення, The Tale of the Beast Hunter, пропонує сюжетну пригоду з семи частин, що розкриває легенду про Мисливця на звірів. Цей пакет включає:

Унікальне вбрання у двох стилях, натхненне рейнджерами НКР та казино Lucky 38.

Нову зброю – револьверний дробовик "Суддя" (Judge).

Житло для гравця "The Bar", інтер'єр якого відтворює естетику Стріпу з New Vegas.

Для поціновувачів серіалу Fallout додали пістолет Братства Сталі T60 – потужну ручну гармату, яку можна знайти в інвентарі членів фракції або в певних локаціях, як-от поліцейська дільниця Кембриджа чи каюта старійшини Максона на "Прудвені".

Четвертий додаток, Revenge of the Van Graffs, активується на 15-му рівні після отримання сигналу SOS по радіо. Сюжет розповідає про найманців у чорній броні, що діють у Співдружності. Пройшовши квест, гравець отримає карабін Laser RCW та плазмовий захисник (Plasma Defender), які також додадуться до загальних списків трофеїв у грі.

Важливо! Ці модифікації створені спільнотою під кураторством розробників і відрізняються високою якістю виконання, озвучкою та новими анімаціями. Fallout 4 разом з іншими частинами серії залишається доступною у сервісі Xbox Game Pass.