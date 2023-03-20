Геймер розблокував усі досягнення у Fallout 4 за один захід

Гравець у Fallout 4 виконав неймовірний подвиг, заробивши всі досягнення – як у базовій грі, так і в DLC – лише за один захід. Своє досягнення він продемонстрував у відео тривалістю в одну годину.

Попри те, що у Fallout 4 немає найскладнішого списку досягнень, у ньому є достатньо таких, які досить виснажливі, щоб зробити їхнє досягнення за один захід доволі неймовірним подвигом.

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Досягнення у Fallout 4

Тема спідранінгу для франшизи Fallout продовжує зростати, зважаючи на те, як ігри серії продовжують старіти. Франшиза неодноразово з'являлася на популярних марафонах зі спідранінгу Games Done Quick.

Це змусило більше геймерів зрозуміти, що для гри насправді доступний такий спосіб проходження. Багато більш нішевих категорій часто займають набагато більше часу, щоб завершити їх, як-от запуск, показаний у цьому відео.

Для розуміння контексту, світовий рекорд пробігу Any% у Fallout 4 наразі становить трохи менше 40 хвилин. Хоча для досягнення цього можуть знадобитися сотні годин практики, тому будь-який хороший спідран – це вже величезне досягнення.

Усі досягнення Fallout 4 за один захід: дивіться відео

Ютубер ItsJabo зміг розблокувати всі досягнення в грі за один захід. Зрештою це зайняло в нього 13 годин і 18 хвилин. Тож це той тип ігрових досягнень, який розчарував би навіть найзапекліших геймерів.

У відео найважчим досягненням Fallout 4 для виконання є "Доброзичливий лідер". Це вимагає від гравців досягнення максимального щастя у великому поселенні. Після того, як гравець зібрав ресурси, необхідні для цього, все, що він може зробити – це чекати, доки лічильник щастя не досягне 100%.