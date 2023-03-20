Несмотря на то, что у Fallout 4 нет самого сложного списка достижений, в нем достаточно достаточно изнурительных, чтобы сделать их достижения за один присест довольно невероятным подвигом.

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Достижения в Fallout 4

Тема спидранинга для франшизы Fallout продолжает расти, учитывая, как игры серии стареют. Франшиза неоднократно появлялась на популярных марафонах по спидранингу Games Done Quick.

Это заставило больше геймеров понять, что для игры действительно доступен такой способ прохождения. Многие более нишевые категории часто занимают гораздо больше времени, чтобы завершить их, как запуск, показанный в этом видео.

Для понимания контекста мировой рекорд пробега Any% в Fallout 4 составляет чуть менее 40 минут. Хотя для этого могут понадобиться сотни часов практики, поэтому любой хороший спидран – это уже огромное достижение.

Все достижения Fallout 4 за один присест: смотрите видео

Ютубер ItsJabo смог разблокировать все достижения в игре за один присест. В конце концов, это заняло у него 13 часов и 18 минут. Это тот тип игровых достижений, который разочаровал бы даже самых ожесточенных геймеров.

В видео труднейшим достижением Fallout 4 для исполнения является "Доброжелательный лидер". Это требует от игроков достижения максимального счастья в большом поселении. После того, как игрок собрал ресурсы, необходимые для этого, все, что он может сделать – это ждать, пока счетчик счастья не достигнет 100%.