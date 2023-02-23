Неймовірне місто, будівництво якого зайняло понад рік часу, може стати одним із найбільш вражаючих творінь фанатів у Fallout 4.

Читайте також PIN-UP Ukraine підтримала Україну на понад 327 мільйонів гривень у 2022 році

Неймовірне місто у Fallout 4

Минуло вже понад вісім років після релізу в 2015 році Fallout 4. Та гра, як і її попередники, залишається вічноактуальним ігровим досвідом, який легко рекомендують навіть побіжним шанувальникам рольових ігор у постапокаліптичному світі.

Один з шанувальників поділився своїм останнім творінням у Fallout 4, щиро здивувавши інших фанів. Він витратив понад рік, щоб створити ціле місто в межах будівельних ділянок, які Fallout 4 надає гравцям для будівництва, налаштування та захисту протягом гри.

Густонаселене й бездоганно деталізоване творіння є натхненням для громади, яка будує поселення у Fallout 4, завдяки винахідливості у використанні вертикальності та інтервалів, будуючи місто, яке виглядає правдоподібно живим.