Багато смертоносних істот існує в бостонській пустелі Fallout 4. Та тепер навіть зустріч з безладом у ландшафті може призвести до загибелі персонажів.

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Смертоносні авто у Fallout 4

Світ Fallout 4 переповнений ворогами, які можуть завдати серйозної шкоди. Вже в перші години гри геймери зіштовхнуться з Кігтем Смерті, але на їхньому боці будуть хробрі "Мінітмени", щоб зрівняти шанси.

Та тепер деякі гравці виявили, що з'явився новий претендент на найсильнішого ворога. І це може бути зовсім не те, чого очікують шанувальники.

Геймери почали ділитися відео, на яких їхні персонажі просто пробігають повз покинуті в Співдружності автівки, що призводить до їхньої несподіваної загибелі.

Цей випадок непоодинокий. Загалом багато гравців діляться схожими відео. Оскільки ці машини можуть вбивати гравців одним дотиком, вони швидко стали однією з найнебезпечніших речей у відкритому світі Fallout 4.