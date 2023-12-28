У Fallout 4 з'явився новий найсмертоносніший ворог: несподівані відео

28 грудня 2023, 13:16
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Джерело:

SpongeBob1187

Багато гравців Fallout 4 повідомляють про дивну проблему з транспортними засобами, якими захаращена постапокаліптична Бостонська Спідружність. Автомобілі несподівано почали вбивати персонажів гравців.

Багато смертоносних істот існує в бостонській пустелі Fallout 4. Та тепер навіть зустріч з безладом у ландшафті може призвести до загибелі персонажів.

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Смертоносні авто у Fallout 4

Світ Fallout 4 переповнений ворогами, які можуть завдати серйозної шкоди. Вже в перші години гри геймери зіштовхнуться з Кігтем Смерті, але на їхньому боці будуть хробрі "Мінітмени", щоб зрівняти шанси.

Та тепер деякі гравці виявили, що з'явився новий претендент на найсильнішого ворога. І це може бути зовсім не те, чого очікують шанувальники.

Геймери почали ділитися відео, на яких їхні персонажі просто пробігають повз покинуті в Співдружності автівки, що призводить до їхньої несподіваної загибелі.

Love exploring FO4’s map, although I, not entirely sure what happened here? At first I thought it was a mine, but there was no beeping lol
byu/SpongeBob1187 info4

 

Цей випадок непоодинокий. Загалом багато гравців діляться схожими відео. Оскільки ці машини можуть вбивати гравців одним дотиком, вони швидко стали однією з найнебезпечніших речей у відкритому світі Fallout 4.

How did I die? Did I hit my funny bone?
byu/TrilobiteBoi info4

 

Автор: Олег Терещенко