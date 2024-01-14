Кумедний баг у Fallout 4 змусив собак розмовляти

Геймер поділився результатами дивної помилки в грі Fallout 4, через яку собака почав розмовляти. Ба більше, хвостатий прийшов у поселення гравця й почувається там, зовсім як у себе вдома.

Протягом багатьох років ігри Bethesda стали відомі спільноті своєю великою кількістю збоїв. Fallout 4 не є винятком і, мабуть, станом на сьогодні в ній є чи не найбільша кількість збоїв.

Читайте також Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії

Собаки у Fallout 4 заговорили

Хоча деякі помилки порушують гру, зазвичай їх виправляють швидко після виявлення. Зараз більшість помилок, виявлених у грі, додають певного рівня гумору. Ці типи збоїв зазвичай нешкідливі й навіть можуть зробити проходження більш яскравим для гравця.

Саме такого типу й цей збір. Геймер опублікував цікавий скриншот, на якому собака зі смітника розмовляє з його персонажем. "Сподіваюся, ти розумієш, як багато ти зробив для нас", – заявив гравцю чотирилапий.

Причина помилки поки незрозуміла. Хоча один гравець зазначив, що користувач використовував мод Sim Settlements для Fallout 4. Однією з можливих теорій є те, що цей конкретний мод викликає проблему з поселенцями та їхнім запланованим діалогом, що змусило розмовляти собаку.