В течение многих лет игры Bethesda стали известны сообществу своим множеством сбоев. Fallout 4 не является исключением и, пожалуй, по состоянию на сегодняшний день в ней есть едва ли не самое большое количество сбоев.

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Собаки в Fallout 4 заговорили

Хотя некоторые ошибки нарушают игру, обычно их исправляют быстро после обнаружения. Сейчас большинство ошибок, выявленных в игре, добавляют определенный уровень юмора. Эти типы сбоев обычно безвредны и даже могут сделать прохождение более ярким для игрока.

Именно такого типа и этот сбор. Геймер опубликовал интересный скриншот, на котором собака из мусорника разговаривает с его персонажем. "Надеюсь, ты понимаешь, как много ты сделал для нас", – заявил игроку четырехлапый.

Причина ошибки пока неясна. Хотя один игрок отметил, что пользователь использовал мод Sim Settlements для Fallout 4. Одной из возможных теорий является то, что конкретный мод вызывает проблему с поселенцами и их запланированным диалогом, что заставило разговаривать собаку.