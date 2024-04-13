Фанат Bethesda порівняв кількість квестів у Skyrim, Fallout 4 та Starfield – результат дивує

Аби визначити, який з проєктів Bethesda містить більше завдань, геймер створив своєрідний "графік" квестів з трьох ігор студії – Skyrim, Fallout 4 та Starfield і результат може здивувати.

Bethesda увійшла в історію ігрової індустрії завдяки своєму винятковому вмінню створювати хітові масштабні RPG та, звісно, Тодду Говарду.

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Розробникам щоразу вдається представити геймерам величезний та живий світ, більшість персонажів якого мають для гравця смертельно небезпечне завдання чи бодай дрібне доручення.

Один з запеклих шанувальників творчості Bethesda зацікавився тим у якому ж з трьох останніх хітів студії найбільше квестів.

Для цього користувач Reddit під ніком JarusinTheStars підрахував усі завдання в Skyrim, Fallout 4 та Starfield і помістив їх на окремі зображення, поділивши на категорії для наочності.

Результати можуть здивувати не надто досвідчених геймерів, адже виявилося, що першість тут впевнено тримає найстарша гра в списку.

Skyrim (2011) – 273 квести.

– 273 квести. Starfield (2023) – 19 основних квестів, але разом з додатковими понад 200.

– 19 основних квестів, але разом з додатковими понад 200. Fallout 4 (2015) – 191 квест.

Попри лідерство Скайріму в цьому аспекті, в коментарях знайшлося чимало геймерів, які виступили на захист інших двох проєктів.

Особливо невдоволеними виявилися фанати Starfield, які зазначили, що завдання в цій грі є більш комплексними та їх виконання в середньому потребує більше часу, аніж в суперниць.