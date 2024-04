Microsoft хоче, щоб Fallout 5 з'явилася раніше

Як ми знаємо, студія Bethesda, відповідальна за франшизу Fallout, планує випустити нову частину серії лише після того, як завершить роботу над The Elder Scrolls 6, тобто через дуже багато років. Однак згідно з новими даними, з подачі Microsoft Fallout 5 може з'явитися раніше, ніж ми думали.

Як заявив інсайдер Джез Корден з Windows Central, прямо зараз у Microsoft, яка придбала Bethesda кілька років тому, розробляють плани, як зробити так, щоб наступний Fallout вийшов раніше. Імовірно, до цього компанію підштовхнув неймовірний успіх серіалу Fallout від Amazon.

Дивіться також Ось усе, що ми знаємо про майбутню Fallout 5

Що зараз відомо

Ми постійно говоримо про те, чи побачимо Fallout у цьому десятилітті. Відповідь на це питання – я думаю, що побачимо. Я думаю, ми побачимо Fallout,

– каже Корден, який неодноразово повідомляв нам правдиві чутки та новини ще до їхнього офіційного анонсу.

Він каже, що компанія може просто передати створення гри комусь іншому. Наприклад, Obsidian, яка раніше займалася розробкою гри по Star Wars, а також створила такі відомі проєкти, як Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity, Tyranny, The Outer Worlds та інші. Вона також стоїть на Fallout: New Vegas, яка вийшла у 2010 році, тож із цим всесвітом студія добре знайома.

Якщо врахувати, що на створення The Elder Scrolls VI може знадобитися щонайменше три – чотири роки, оскільки виробництво лише почалося, а потім додати ще приблизно такий же час для Fallout 5, стає зрозуміло, що без втручання Microsoft п'ята частина вийде точно не в цьому десятилітті.

Я просто знаю, що вони знають, що не можуть дозволити цьому тривати так довго. У цьому суть поточного плану. Нам не доведеться чекати так довго,

– додає Джез Корден.

Obsidian Entertainment також знаходиться під парасолькою Microsoft і здається очевидним кандидатом, оскільки її Fallout: New Vegas багато фанатів вважають найкращою грою серії. Ба більше, генеральний директор Фіргус Уркхарт уже висловлював бажання зробити ще одну гру у франшизі. Однак зрештою постає питання, чи знайде студія час, адже її графік теж вельми завантажений. Obsidian зараз зайнята завершенням Avowed, вихід якої запланований на цю осінь, а потім візьметься за The Outer Worlds 2.