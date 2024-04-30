Microsoft хочет, чтобы Fallout 5 появилась раньше

Как мы знаем, студия Bethesda, ответственная за франшизу Fallout, планирует выпустить новую часть серии лишь после того, как завершит работу над The Elder Scrolls 6, то есть через очень много лет. Однако согласно новым данным, с подачи Microsoft Fallout 5 может появиться раньше, чем мы думали.

Детали

Как заявил инсайдер Джез Корден из Windows Central, прямо сейчас в Microsoft, которая приобрела Bethesda несколько лет назад, разрабатывают планы, как сделать так, чтобы следующий Fallout вышел раньше. Предположительно, к этому компанию подтолкнул невероятный успех сериала Fallout от Amazon.

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Мы постоянно говорим о том, увидим ли мы Fallout в этом десятилетии. Ответ на этот вопрос - я думаю, что увидим. Я думаю, мы увидим Fallout,

– говорит Корден, который неоднократно сообщал нам правдивые слухи и новости еще до их официального анонса.

Он говорит, что компания может просто передать создание игры кому-то другому. Например, Obsidian, которая ранее занималась разработкой игры по Star Wars, а также создала такие известные проекты, как Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity, Tyranny, The Outer Worlds и другие. Она также стоит на Fallout: New Vegas, которая вышла в 2010 году, так что с этой вселенной студия хорошо знакома.

Если учесть, что на создание The Elder Scrolls VI может понадобиться минимум три-четыре года, поскольку производство только началось, а потом добавить еще примерно такое же время для Fallout 5, становится понятно, что без вмешательства Microsoft пятая часть выйдет точно не в этом десятилетии.

Я просто знаю, что они знают, что не могут позволить этому продолжаться так долго. В этом суть текущего плана. Нам не придется ждать так долго,

– добавляет Джез Корден.

Obsidian Entertainment также находится под зонтиком Microsoft и кажется очевидным кандидатом, поскольку ее Fallout: New Vegas многие фанаты считают лучшей игрой серии. Более того, генеральный директор Фиргус Уркхарт уже выражал желание сделать еще одну игру во франшизе. Однако в конце концов встает вопрос, найдет ли студия время, ведь ее график тоже весьма загружен. Obsidian сейчас занята завершением Avowed, выход которой запланирован на эту осень, а затем возьмется за The Outer Worlds 2.