Хотя до ее выхода еще много лет, Bethesda откровенно заявила, что Fallout 5 находится в процессе разработки, и даже сказала, что это будет следующий крупный проект студии после выхода The Elder Scrolls 6. Мы также видели новости о том, что у создателей уже есть идеи о будущем сюжете, и они даже рассказали его сценаристам сериала, чтобы те избегали схожести.

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Когда мы увидим Fallout 5

Первое и самое важное, на что следует обратить внимание: Fallout 5 не выйдет еще очень долго. Как сказал журналистам режиссер серии Тодд Говард в интервью в 2022 году: "Elder Scrolls 6 находится на стадии препродакшна, и, знаете, мы собираемся заняться Fallout 5 после этого".

Bethesda неоднократно заявляла, что разработка The Elder Scrolls 6 станет основным направлением деятельности студии после того, как она завершит работу над Starfield, которая вышла лишь в конце 2023 года. Учитывая, что глава Xbox Фил Спенсер заявил во время прошлогоднего судебного процесса Microsoft против FTC, что сама The Elder Scrolls 6 не ожидается ещё в течение "пяти с лишним лет", можно с уверенностью предположить, что первые реальные данные о Fallout 5 мы узнаем ещё позже.

Планы уже есть

Bethesda разработала предварительные планы для Fallout 5. Хотя работа над сиквелом еще только начинается, Тодд Говард признался, что потратил определенное время на создание основы для Fallout 5 и на то, куда он хочет повести франшизу дальше. В 2021 году Говард рассказал: "У нас есть одностраничный документ о Fallout 5, о том, что мы хотим сделать".

То есть сейчас у создателей есть общая концепция и несколько идей на ранних стадиях.

На каких платформах выйдет Fallout 5

Относительно того, на каких платформах выйдет Fallout 5, можно с уверенностью предположить, что она будет доступна на консолях Xbox и ПК, учитывая, что Bethesda теперь отошла под флаг Microsoft.

Будет ли она выходить на нынешнем поколении консолей, или уже будет ориентироваться на следующее, неизвестно.