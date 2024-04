Детали

Как заявил инсайдер Джез Корден из Windows Central, прямо сейчас в Microsoft, которая приобрела Bethesda несколько лет назад, разрабатывают планы, как сделать так, чтобы следующий Fallout вышел раньше. Предположительно, к этому компанию подтолкнул невероятный успех сериала Fallout от Amazon.

Мы постоянно говорим о том, увидим ли мы Fallout в этом десятилетии. Ответ на этот вопрос - я думаю, что увидим. Я думаю, мы увидим Fallout,

– говорит Корден, который неоднократно сообщал нам правдивые слухи и новости еще до их официального анонса.

Он говорит, что компания может просто передать создание игры кому-то другому. Например, Obsidian, которая ранее занималась разработкой игры по Star Wars, а также создала такие известные проекты, как Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity, Tyranny, The Outer Worlds и другие. Она также стоит на Fallout: New Vegas, которая вышла в 2010 году, так что с этой вселенной студия хорошо знакома.

Если учесть, что на создание The Elder Scrolls VI может понадобиться минимум три-четыре года, поскольку производство только началось, а потом добавить еще примерно такое же время для Fallout 5, становится понятно, что без вмешательства Microsoft пятая часть выйдет точно не в этом десятилетии.

Я просто знаю, что они знают, что не могут позволить этому продолжаться так долго. В этом суть текущего плана. Нам не придется ждать так долго,

– добавляет Джез Корден.

Obsidian Entertainment также находится под зонтиком Microsoft и кажется очевидным кандидатом, поскольку ее Fallout: New Vegas многие фанаты считают лучшей игрой серии. Более того, генеральный директор Фиргус Уркхарт уже выражал желание сделать еще одну игру во франшизе. Однако в конце концов встает вопрос, найдет ли студия время, ведь ее график тоже весьма загружен. Obsidian сейчас занята завершением Avowed, выход которой запланирован на эту осень, а затем возьмется за The Outer Worlds 2.