Fallout 76, багатокористувацька версія гри на виживання від Bethesda, на її заповітній постапокаліптичній IP-адресі, перевищила 13,5 мільйона гравців.

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Досягнення Fallout 76

Це відбулося після багатьох років наполегливих спроб відновити довіру, втрачену жахливим стартом. Тепер Fallout 76 отримала стабільне зростання, добре прийнятими виправленнями вмісту та його якістю, яку багато хто тепер вважає гідним серії Fallout.

Fallout 76, випущений у жовтні 2018 року, був баченням Bethesda про те, як гравці виживають один з одним у постапокаліптичній Західній Вірджинії. На момент запуску це бачення було занурено в помилки, які порушували гру:

загальну відсутність серйозних цілей,

сумнівні дизайнерські рішення,

спірна відсутність неігрових персонажів-людей.

З огляду на середні відгуки, багато шанувальників Fallout передбачали, що гра приречена. Та Bethesda відповіла налаштуваннями, редизайном, виправленнями помилок і новими речами, які можна зробити через виправлення вмісту Fallout 76.

Тепер Bethesda опублікувала звіт про Fallout 76 за кінець року, похвалившись оновленою цифрою загальної кількості гравців у 13,5 мільйона. Це свідчить про приріст гравців Fallout 76 на пів мільйона з моменту останнього звіту в жовтні.