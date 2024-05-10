Гравці знайшли ґеймдиректора Microsoft Філа Спенсера у Fallout 76 і знищили його ядерною бомбою

Fallout 76 — багатокористувацька рольова відеогра від Bethesda Game Studios. Маючи спільний для всіх гравців світ, вона дозволяє знайти одне одного і взаємодіяти між собою. Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому гравець Fallout 76 натрапив на Філа Спенсера, генерального директора Microsoft Gaming. А потім він його знищив.

Філ Спенсер у Fallout 76

Керівник ігрового підрозділу Microsoft не приховує власні профілі й часто говорить про свою любов до серії Fallout, зокрема до MMORPG Fallout 76. Будь-хто, кому цікава така інформація, знає, що його нікнейм – "P3". Фактично це означає, що будь-хто може зустріти й упізнати його на просторах постапокаліптичного світу.

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Як виявилось, деякі гравці буквально полювали на Філа Спенсера. Один із користувачів зустрів його під час прогулянки горами Аппалачі, коли глава компанії досліджував пустку. Він доклав зусиль, щоб знайти ігровий табір Спенсера й запустити в нього ядерну бомбу, оточивши його опроміненою забороненою зоною. Але про це стало відомо не відразу.

Згодом користувач соцмережі X Sam_Snydes поділився скриншотом, який одразу ж став вірусним. На ньому видно, що кемпінг "P3" охоплений червоним колом, що вказує на нещодавно скинуту ядерну бомбу. "Хтось підірвав ядерну бомбу в таборі Філа Спенсера у Fallout 76", - написав Sam_Snydes.

Real1090jake одразу ж приписав це собі в коментарях. "Винен", – написав він у відповідь. До повідомлення були додані додаткові докази, зокрема скриншот, на якому Спенсер махає йому рукою, і короткий відеоролик, на якому видно, що кемпінг директора оповитий радіоактивним туманом.

Цілком логічно, що Філ Спенсер мешкає саме в цій частині карти. Його база знаходиться на околиці курорта Вайтспрінгс – заможного і фешенебельного місця, зарезервованого для довоєнної еліти. Тут навіть є секретний бункер, призначений для збереження найкращих представників суспільства на випадок ядерного апокаліпсису.

Філ не був би схожий на себе, якби оселився в каламутному болоті Трясовини або в задушливих ямах Токсичної долини,

– пише Insider Gaming.

Журналісти поговорили з гравцем, який скинув бомбу

Користувач із нікнеймом real1090jake розповів виданню Kotaku, що він уже "давно планував зловити його, щоб подивитися, чи погодиться він на бій".

Спробувати здолати його було моєю особистою метою після того, як я закінчив основну лінію квесту,

– розповів він.

Гравець додає, що Спенсер був "останнім босом у моїх очах", а сам він вважає за краще бути поганим хлопцем в іграх.

Гравець також розповів журналістам, що працював над тим, щоб скинути ядерну бомбу на Спенсера ще з минулого місяця. "Він стрибає по карті, тому що його завжди одразу оточують гравці, – каже він. – Чесно кажучи, я просто хотів зіграти 1 на 1, але він не напав на мене у відповідь, він помахав рукою і зробив пару сердечок, коли я зловив його наодинці".

Репутація Спенсера як ігрового боса зазнала серйозного удару цього року на тлі кількох великих суперечок:

Першою з них були масові звільнення в Microsoft у січні, які вдарили по Blizzard та інших командах розробників.

Другою була нова стратегія, яка передбачала перенесення на PlayStation 5 деяких великих ексклюзивних консольних ігор, таких як Sea of Thieves, що деякі фанати Xbox розцінили як відмову компанії від екосистеми, на створення якої вона витратила десятиліття.

Цього тижня закрилися ще чотири студії, в тому числі команда, яка розробляла високо оцінений критиками Hi-Fi Rush.

Але гравець real1090jake каже, що не має "жодних претензій до Філа".