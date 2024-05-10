Фил Спенсер в Fallout 76

Руководитель игрового подразделения Microsoft не скрывает собственные профили и часто говорит о своей любви к серии Fallout, в частности к MMORPG Fallout 76. Любой, кому интересна такая информация, знает, что его никнейм – "P3". Фактически это означает, что любой может встретить и узнать его на просторах постапокалиптического мира.

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Как оказалось, некоторые игроки буквально охотились на Фила Спенсера. Один из пользователей встретил его во время прогулки по горам Аппалачи, когда глава компании исследовал пустошь. Он приложил усилия, чтобы найти игровой лагерь Спенсера и запустить в него ядерную бомбу, окружив его облученной запретной зоной. Но об этом стало известно не сразу.

Впоследствии пользователь соцсети X Sam_Snydes поделился скриншотом, который сразу же стал вирусным. На нем видно, что кемпинг "P3" охвачен красным кругом, что указывает на недавно сброшенную ядерную бомбу. "Кто-то взорвал ядерную бомбу в лагере Фила Спенсера в Fallout 76", — написал Sam_Snydes.

Real1090jake сразу же приписал это себе в комментариях. "Виноват", – написал он в ответ. К сообщению были добавлены дополнительные доказательства, в частности скриншот, на котором Спенсер машет ему рукой, и короткий видеоролик, на котором видно, что кемпинг директора окутан радиоактивным туманом.

Вполне логично, что Фил Спенсер обитает именно в этой части карты. Его база находится на окраине курорта Уайтспрингс – зажиточного и фешенебельного места, зарезервированного для довоенной элиты. Здесь даже есть секретный бункер, предназначенный для сохранения лучших представителей общества на случай ядерного апокалипсиса.

Фил не был бы похож на себя, если бы поселился в мутном болоте Трясины или в душных ямах Токсичной долины,

– пишет Insider Gaming.

Журналисты поговорили с игроком, который сбросил бомбу

Пользователь с никнеймом real1090jake рассказал изданию Kotaku, что он уже "давно планировал поймать его, чтобы посмотреть, согласится ли он на бой". "Попробовать одолеть его было моей личной целью после того, как я закончил основную линию квеста". Игрок добавляет, что Спенсер был "последним боссом в моих глазах", а сам он предпочитает быть плохим парнем в играх.

Игрок также рассказал журналистам, что работал над тем, чтобы сбросить ядерную бомбу на Спенсера еще с прошлого месяца. "Он прыгает по карте, потому что его всегда сразу окружают игроки, – говорит он. – Честно говоря, я просто хотел сыграть 1 на 1, но он не напал на меня в ответ, он помахал рукой и сделал пару сердечек, когда я поймал его наедине".

Репутация Спенсера как игрового босса понесла серьезный удар в этом году на фоне нескольких крупных споров:

Первой из них были массовые увольнения в Microsoft в январе, которые ударили по Blizzard и другим командам разработчиков.

Второй была новая стратегия, которая предусматривала перенос на PlayStation 5 некоторых крупных эксклюзивных консольных игр, таких как Sea of Thieves, что некоторые фанаты Xbox расценили как отказ компании от экосистемы, на создание которой она потратила десятилетия.

На этой неделе закрылись еще четыре студии, в том числе команда, которая разрабатывала высоко оцененный критиками Hi-Fi Rush.

Но игрок real1090jake говорит, что не имеет "никаких претензий к Филу".