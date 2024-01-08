Постапокаліптичні пригоди тривають: чого чекати від серії Fallout у 2024 році
8 січня 2024, 19:50Читать новость на русском
Джерело:Game Rant
Студія Bethesda попередила геймерів, щоб не будували марних надій на вихід Fallout 5 у 2024 році. Втім, цей рік не обійдеться без декількох гарних сюрпризів для шанувальників франшизи.
Fallout – одна з найулюбленіших франшиз в ігровій індустрії. Шанувальники серії досі сперечаються, яка з ігор найкраща – Fallout 3, Fallout: New Vegas чи Fallout4.
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Чого очікувати від Fallout у 2024 році
- Оновлення Fallout 4 для PS5 та Xbox Series X. Спершу воно мало вийти у 2023 році, але в грудні Bethesda підтвердила перенесення оновлення на 2024 рік. Очікується, що гра отримає графічне оновлення з покращеною частотою кадрів, підтримкою 4K тощо.
- Повна версія Fallout: London. Фанатський проєкт від спільноти модерів повинен вийти вже 23 квітня 2024 року. Це оновлений мод Fallout 4, який переносить гравців у Лондон, пропонуючи 15 районів для дослідження, майже 200 різних квестів, 7 абсолютно нових компаньйонів та багато іншого.
Трейлер моду Fallout: London – дивіться відео
- Низка оновлень/розширень Fallout 76. Серед підтверджених планів розробників є вихід розширення Fallout 76: Atlantic City Part 2 влітку 2024, а також оновлення карти Shenandoah Expansion протягом року.
- Серіал Fallout. Дебют на екранах запланований вже на 12 квітня 2024 року. Історія розповідає про щонайменше трьох героїв: жінку на ім'я Люсі, мешканку сховища, яка прямує на пустку; гуля Купера Говарда, який є мисливцем за головами; Максимуса – лицаря Братства Сталі.
- Поки без Fallout 5. Очевидно, що протягом 2024 року не варто очікувати навіть на якісь новини про майбутню гру. Як відомо Bethesda серйозно візьметься за гру лише після виходу The Elder Scrolls 6. Тож продовження франшизи, імовірно, доведеться чекати аж до наступного десятиліття.