Fallout – одна из любимых франшиз в игровой индустрии. Поклонники серии до сих пор спорят, какая из игр самая лучшая – Fallout 3, Fallout: New Vegas или Fallout4.

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Чего ждать от Fallout в 2024 году

Обновления Fallout 4 для PS5 и Xbox Series X . Сначала оно должно было выйти в 2023 году, но в декабре Bethesda подтвердила перенос обновления на 2024 год. Ожидается, что игра получит графическое обновление с улучшенной частотой кадров, поддержкой 4K и так далее.

. Сначала оно должно было выйти в 2023 году, но в декабре Bethesda подтвердила перенос обновления на 2024 год. Ожидается, что игра получит графическое обновление с улучшенной частотой кадров, поддержкой 4K и так далее. Полная версия Fallout: London. Фанатский проект сообщества модеров должен выйти уже 23 апреля 2024 года. Это обновленный мод Fallout 4, который переносит игроков в Лондон, предлагая 15 районов для исследования, около 200 различных квестов, 7 совершенно новых компаньонов и многое другое.

Трейлер мода Fallout: London – смотрите видео