Мод Fallout: London отримає DLC, хоча й сам є таким же доповненням до основної гри

У липні команда сторонніх розробників запустила Fallout: London, масштабний мод, який за розмірами й епічністю нагадував повноцінне DLC для гри Fallout 4 від Bethesda. Фанати з Team FOLON створювали його понад п'ять років, а тепер, після повного релізу та кількох наступних патчів, команда оголосила несподівану новину: DLC згодом отримає власне DLC, яке ще більше розширить цей всесвіт.

Як це буде

У своєму останньому повідомленні, яке стосувалося оновлення для модифікації, тобто патчу v1.03, команда каже, що спочатку розробники планували невелику кількість виправлень, які повинні були усунути знайдені гравцями помилки. Однак, з моменту планування його обсяг значно збільшився, зачепивши навіть файли збережень. Через це вміст оновлення та багато іншого контенту буде випущено у вигляді DLC. Очікується, що воно буде так само безплатним, як і сам основний мод, повідомляє 24 Канал з посиланням на NeoWin.

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Замість того, щоб ризикувати й ламати все заради невеликого оновлення, ми хочемо зробити це частиною нашого першого DLC. У цьому DLC буде як новий контент, так і раніше вирізаний, над відновленням якого ми наполегливо працюємо,

– каже команда FOLON.

Більше подробиць про вирізаний контент та нові елементи буде оголошено пізніше. Про дату релізу нічого не кажуть, але це, ймовірно, зроблять десь у 2025 році.

Розробники також заявили, що тепер вони є зареєстрованим бізнесом, тобто повноцінною компанією, яка хоче, що шанувальники розповіли їм, яким має бути її наступний напрямок. Команда опублікувала опитування, в якому просить поділитися баченням того, якими могли б бути наступні напрямки роботи FOLON.

Fallout: London мала надзвичайно успішний запуск на початку цього року, отримавши понад мільйон завантажень лише за три місяці після запуску. З таким успіхом перетворення любительської команди ентузіастів на компанію, що займається розробкою ігор, має сенс.