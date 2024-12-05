Деталі

Останнім часом конструктори персонажів стали особливо популярними. Хоча такі ігри, як Sims, існують уже давно, а багато RPG дозволяють створювати головного героя буквально з нуля, цей процес ніколи не був чимось таким, що викликало посилений інтерес. Але коли вийшла демонстраційна версія inZOI, корейського аналога Sims, усі буквально стали одержимі її конструктором, який випустили окремим безплатним додатком. Інтернет заполонили сотні відео та зображень, які показували процес і результат. Пізніше ми отримали Baldur's Gate 3, який породив нову хвилю захоплення конструкторами, даючи гравцям величезну свободу й різноманітність. Щось схоже тепер чекає на Dragon Age: The Veilguard, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

Дивіться також FromSoftware прокоментувала чутки про можливий Elden Ring 2

Це вельми приваблива пропозиція, якщо ви не хочете витрачати 1500 гривень на гру, але обожнюєте годинами "залипати" у редакторах персонажів. Адже EA оголосила, що зробила інструменти безкоштовними для всіх користувачів, в рамках святкування Дня Dragon Age. Обмежень у часі немає.

Якщо ж ви все-таки вирішите купити гру пізніше, то зможете легко перенести свого персонажа. Тому можна сприймати це як своєрідну демо-версію. Програмне забезпечення також дозволяє гравцям обирати клас і фракцію, які теж переносяться в гру.

Набір інструментів доступний зараз для всіх платформ. Єдиним застереженням є те, що платформа, яку ви використовуєте для створення персонажа, повинна бути такою ж, на якій ви потім гратимете в саму гру. Тут не буде змішування ПК та консолей.

День Dragon Age – це не лише про безкоштовний конструктор персонажів. EA та Bioware також випустили нові ілюстрації до гри та додали до Dragon Age: The Veilguard обладунки, натхненні головним героєм Dragon Age II. Також вийшов новий патч для гри, який вносить безліч змін у якість гри та виправляє помилки.