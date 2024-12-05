Детали

В последнее время конструкторы персонажей стали особенно популярными. Хотя такие игры, как Sims, существуют уже давно, а многие RPG позволяют создавать главного героя буквально с нуля, этот процесс никогда не был чем-то таким, что вызывало усиленный интерес. Но когда вышла демонстрационная версия inZOI, корейского аналога Sims, все буквально стали одержимы ее конструктором, который выпустили отдельным бесплатным приложением. Интернет заполонили сотни видео и изображений, которые показывали процесс и результат. Позже мы получили Baldur's Gate 3, который породил новую волну увлечения конструкторами, давая игрокам огромную свободу и разнообразие. Нечто похожее теперь ждет Dragon Age: The Veilguard, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Это весьма заманчивое предложение, если вы не хотите тратить 1500 гривен на игру, но обожаете часами "залипать" в редакторах персонажей. Ведь EA объявила, что сделала инструменты бесплатными для всех пользователей, в рамках празднования Дня Dragon Age. Ограничений во времени нет.

Если же вы все-таки решите купить игру позже, то сможете легко перенести своего персонажа. Поэтому можно воспринимать это как своеобразную демо-версию. Программное обеспечение также позволяет игрокам выбирать класс и фракцию, которые тоже переносятся в игру.

Набор инструментов доступен сейчас для всех платформ. Единственной оговоркой является то, что платформа, которую вы используете для создания персонажа, должна быть такой же, на которой вы потом будете играть в саму игру. Здесь не будет смешивания ПК и консолей.

День Dragon Age – это не только о бесплатном конструкторе персонажей. EA и Bioware также выпустили новые иллюстрации к игре и добавили в Dragon Age: The Veilguard доспехи, вдохновленные главным героем Dragon Age II. Также вышел новый патч для игры, который вносит множество изменений в качество игры и исправляет ошибки.