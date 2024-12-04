Чи варто чекати на продовження

Розмови про другу частину насправді ходять уже давно, але тут фанатів чекають погані новини. Під час заходу PlayStation Partner Awards 2024 президент FromSoftware Хідетака Міядзакі обговорив дорожню карту майбутніх проєктів компанії, але Elden Ring 2 там, на жаль, немає, повідомляє 24 Канал з посиланням на ING.

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Ми не розглядаємо такі варіанти розвитку подій, як Elden Ring 2,

– підтвердив Міядзакі.

Втім, він не виключив повного повернення до цього світу у віддаленому майбутньому, додавши, що це може статися "в якійсь формі" пізніше. Було б вельми цікаво побачити цю "якусь форму" у вигляді серіалу в жанрі темного фентезі від HBO, однак студія навіть не натякає на таку можливість. Нам також не слід очікувати на нові великі DLC, оскільки Shadow of the Erdtree було оголошено єдиним доповненням, яке вийде.

Міядзакі також підтвердив, що зараз у FromSoftware розробляється кілька ігрових проєктів, але жоден із них не є продовженням Elden Ring. Деякими з них керує він сам, як було у випадку з Elden Ring або Bloodborne. Хоча поки що ніхто не говорить про жанр цих ігор, є імовірність, що принаймні одна з них буде мати якусь схожість із soulslike-іграми.