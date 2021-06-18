Геймери в захваті: з'явився трейлер нової масштабної модифікації для гри Fallout 4 – відео

У мережі з'явився перший трейлер фанатської модифікації з назвою Fallout: London. Команда ентузіастів вирішила відтворити місто Лондон у відеогрі Fallout 4.

Для відеогри Fallout 4 часто виходять різноманітні модифікації, щоправда, лише одиниці отримують народну любов. Напевно, саме до таких модів можна буде й віднести роботу з назвою Fallout: London.

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Команда ентузіастів взялася за дуже масштабну модифікацію для гри Fallout 4. Вони вирішили відтворити місто Лондон у цій відеогрі, щоправда, в постапокаліптичному сетинґу. Уже відомо, що розмір нової мапи приблизно дорівнюватиме розміру карти з оригінальної гри. Загалом ентузіасти відзначили, що їхня модифікація буде відповідати рівню справжніх доповнень від Bethesda.

Події Fallout: London розгорнуться у 2237 році, а це за 50 років до подій у четвертій частині. Розробники навіть відзначили, що у грі буде нова сюжетна кампанія, але деталей поки не розкрили. Цікаво, що до Великої Британії не дісталося чимало звичних речей для гравців у Fallout 4. Наприклад, у грі не буде сховищ "Vault-Tec", деяких ворогів, а також стандартних фракцій.

У цій модифікації Лондон поділено на п'ятнадцять районів, які контролюють нові фракції. З останніх особливо виділяються "Лицарі Круглого столу", які носять автентичні обладунки та зброю. Також розробники відзначили, що гарне озброєння у Лондоні важко буде знайти, тому геймерам потрібно буде частіше використовувати саморобну чи холодну зброю.

Точної дати виходу своєї модифікації вони не називають, хоча вже працюють над нею чотири роки. Поки розробники лише представили перший атмосферний трейлер, у якому можна побачити чимало відомих локацій. Варто відзначити, що цей запис дуже сподобався користувачам мережі, а загалом його вже переглянуло майже 850 тисяч глядачів.

Трейлер модифікації Fallout: London – відео