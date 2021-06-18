Для видеоигры Fallout 4 часто выходят различные модификации, правда, лишь единицы получают народную любовь. Наверное, именно к таким модам можно будет и отнести работу с названием Fallout: London.

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Команда энтузиастов взялась за очень масштабную модификацию для игры Fallout 4. Они решили воссоздать город Лондон в этой видеоигре, правда, в постапокалиптическом сеттинге. Уже известно, что размер новой карты приблизительно будет равен размеру карты из оригинальной игры. В целом энтузиасты отметили, что их модификация будет соответствовать уровню настоящих дополнений от Bethesda.

События Fallout: London развернутся в 2237 году, а это за 50 лет до событий четвертой части. Разработчики даже отметили, что в игре будет новая сюжетная кампания, но деталей пока не раскрыли. Интересно, что до Великобритании не добралось немало привычных вещей для игроков в Fallout 4. Например, в игре не будет хранилищ "Vault-Tec", некоторых врагов, а также стандартных фракций.

В этой модификации Лондон разделен на пятнадцать районов, которые контролируют новые фракции. Из последних особенно выделяются "Рыцари Круглого стола", которые носят аутентичные доспехи и оружие. Также разработчики отметили, что хорошее вооружение в Лондоне трудно найти, поэтому геймерам нужно будет чаще использовать самодельное или холодное оружие.

Точной даты выхода своей модификации они не называют, хотя уже работают над ней четыре года. Пока разработчики лишь представили первый атмосферный трейлер, в котором можно увидеть немало известных локаций. Стоит отметить, что эта запись очень понравилась пользователям сети, а в целом ее уже посмотрело почти 850 тысяч зрителей.

Трейлер модификации Fallout: London​ – видео