Релиз видеоигры Fallout 4 состоялся еще в июне 2015 года. Понятно, что графическая составляющая этого проекта уже немного устарела. Правда, современная игровая индустрия может предложить методы, которыми можно исправить такой своеобразный недостаток.

К теме Осуществил свою мечту: геймер установил более 500 модов на Skyrim и показал результат – фото

Геймер с никнеймом Digital Dreams решил запустить видеоигру Fallout 4 на видеокарте GeForce RTX 3090. Эту модель смело можно называть флагманской и одной из лучших на рынке. В этом эксперименте блогер выставил максимально возможные настройки графики и разрешение в 4K. Правда, на этом он останавливаться не стал, так как решил еще заглянуть на сайты с модификациями для Fallout 4.

Энтузиаст создал свою сборку, в которую вошло более 200 различных модов. Большинство из них направлены на улучшение именно графической составляющей этого проекта. Блогер использовал модификации, которые повышают качество текстур и делают их более детализированными, а также он поработал над окружением (растительность и облака) в игре. Понятно, что такая сборка не обошлась и без модов, которые имитируют эффект глобального освещения в реальном времени (технология трассировки лучей).

Пользователям в сети понравилась такая работа с осовременивания Fallout 4, а оригинальная запись уже собрала 15 тысяч просмотров. В общем геймеры сходятся во мнении, что игра стала выглядеть намного лучше, но о реализме в этом случае очень трудно говорить. Если вас заинтересовала эта сборка, то все необходимые ссылки можно найти в описании к этому видео. Правда, с таким количеством модификаций играть может быть очень непросто, а количество кадров в секунду вряд ли вас впечатлит.

Fallout 4 с модификациями на видеокарте GeForce RTX 3090 – видео