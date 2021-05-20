Видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim вышла еще в ноябре 2011 года, но и сейчас продолжает пользоваться спросом среди геймеров. У этого проекта от компании Bethesda есть настоящая армия преданных поклонников, которые обожают эту игру. Правда, для некоторых фанатов оригинальная версия уже не является идеалом, поэтому они берутся за непростую работу по ее осовремениванию.

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Наверное, именно к таким геймерам и можно отнести главного героя этой истории с никнеймом Elyrious. Энтузиаст решил провести интересный эксперимент и создать Skyrim своей мечты. Понятно, что это достаточно абстрактное понятие, а кому-то может хватить и десяти модификаций для создания идеального игрового мира. Правда, главный герой истории не из таких геймеров, а его смело можно относить к настоящим мечтателям.

Дело в том, что Elyrious создал работающую сборку для видеоигры TES V: Skyrim, в которую вошло сразу 558 модификаций. Сам он отмечает, что не хотел очень сильно отходить от оригинала, поэтому большинство установленных им модов направлено на улучшение графической составляющей (качественные текстуры или обновленные визуальные эффекты). Также его сборка не обошлась без модов для улучшения работы искусственного интеллекта, обновленных анимаций, новых моделей для оружия и персонажей. С полным списком использованных модификаций можно ознакомиться по этой ссылке.

Этой историей геймер поделился на известной платформе Reddit, а также к своему посту добавил скриншоты финального вида его игры. Стоит отметить, что пользователям понравился такой Skyrim мечты, а оригинальный пост уже собрал 5 тысяч лайков и более 200 комментариев.

Понятно, что всех геймеров сразу же заинтересовал вопрос "дееспособности" этой сборки. Энтузиаст отметил, что игра работает стабильно и без неприятных вылетов. Правда, достичь показателя в 60 FPS главный герой не смог, потому что с таким количеством модов TES V: Skyrim выдает в среднем 30 – 45 кадров в секунду (видеокарта NVIDIA RTX 2070 Super). Из интересного еще можно отметить, что в сумме все это удовольствие занимает более 75 гигабайтов на диске.

Версия видеоигры TES V: Skyrim от Elyrious / Фото Reddit Elyrious