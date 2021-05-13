The Elder Scrolls V: Skyrim – навсегда вошла в пантеон культовых видеоигр. Несмотря на то, что проект увидел свет почти 10 лет назад, даже сейчас ее средний онлайн в Steam держится на отметке в 5-6 тысяч активных игроков в день. Одним из них последние два месяца был пользователь Reddit Jaeinskyrim, который понемногу достигал своей пугающей цели.

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Все кончено. 2201 человек/NPC и более 2400 различных существ. Все они мертвы. Я один в Скайриме, – именно такие слова сопровождают пост игрока на Reddit.

Фанат Skyrim течение двух месяцев старательно истреблял всех живых существ в мире виртуальной игры, чтобы похвастаться этим, безусловно, странным и ужасающим достижением. Геймер также добавил к посту ряд изображений, на которых видны последствия его действий в различных регионах Скайрима таких как Винтерхолд, Морфана, Солитьюд и Замок Волкихар.

Оригинальный пост на Reddit / скриншот с Reddit

Геймер с помощью консоли и стороннего "софта" добавил все скрытые места на карту, а затем пешком (не используя "фаст тревел") кочевал с места на место, "зачищая" каждое подземелье, пещеру, руины и все остальное, что попадалось на пути. Также были использованы моды, которые делают возможным убийство всех NPC.

Пейзажи опустевшего Скайрима / изображение с Reddit

Точно неизвестно действительно ли Jaeinskyrim удалось уничтожить всех жителей фэнтезийной страны, ведь некоторые персонажи, в том числе солдаты и разбойники, генерируются процедурно и возрождаются через некоторое время после смерти. Но кто мы такие, чтобы ставить под сомнение ужасающий, но все же удивительный "подвиг" Jaeinskyrim?

Еще один пугающий скриншот / изображение с Reddit

Сообщество Reddit оценило такой необычный челлендж в 26 тысяч лайков, а отдельные комментаторы начали предлагать упорному игроку другие интересные идеи, например, воскресить всех убитых и путешествовать землями Скайрима с армией мертвых.

Кое-кто все же, пусть и в шутливой форме, забеспокоился ментальным состоянием геймера и поинтересовался все ли у него все хорошо в жизни, на что тот ответил, что это было просто интересным игровым достижением и в его исполнении ему даже помогла жена (создала персонажа и подобрала броню). Не беремся судить об истинных мотивах таких действий, но точно ясно одно – лучше таким "достижениям" и дальше оставаться только в виртуальном мире.