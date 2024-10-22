Одна з найкращих RPG всіх часів отримала українську локалізацію через 14 років після релізу

Шанувальники RPG мають привід для радості, адже одна з найкращих ігор жанру нарешті отримала українську локалізацію через цілих 14 років з моменту релізу.

Fallout: New Vegas осяяла життя геймерів своїм виходом 19 жовтня 2010 року й ось 14 років потому гра отримала, нехай і фанатську, але все ж українську локалізацію.

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Тепер пустеля Мохаве "говорить" українською

New Vegas є загальновизнаним шедевром та однією з кращих представниць RPG жанру. Тим важливішим є те, що вона нарешті отримала українську текстову локалізацію.

Про цю радісну новину повідомив на своїй сторінці у соцмережі X один з ентузіастів, який і займався кропіткою роботою з перекладу культової гри – користувач під ніком Алендор.

Титанічний проєкт зайняв у нього та напарника/ці lora8124 понад рік роботи, але віддані шанувальники "Пустки" не думають зупинятися на досягнутому.

Попереду ще багато роботи з вичитки, а також переклад доповнень, але основну гру тепер можна повністю пройти українською,

– написав Алендор.

Знайти та встановити локалізацію можна на популярному порталі NexusMods абсолютно безплатно.