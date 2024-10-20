Black Myth: Wukong стала справжнім хітом на PlayStation 5 та ПК і ось, схоже, що невдовзі з'явиться версія гри для консолі Xbox.

До теми Black Myth: Wukong звітує про величезні продажі й повідомляє неймовірні новини для фанатів

Нова інформація дає надію

Пригодницька гра стала справжнім хітом після свого релізу та заслужила гарні відгуки як геймерів, так і критиків – 8.3/10 та 81/100 у версії для ПК на порталі metacritic.

Перенесення Black Myth: Wukong на Xbox планувалося розробниками від самого початку, але досі не було реалізовано.

Причини цього достеменно не відомі, хоча серед їх варіантів називають технічні проблеми з Xbox Series S або ж секретну угоду з тимчасової "ексклюзивності" гри для PS5.

Трейлер проєкту – дивіться відео

У будь-якому випадку, схоже, що очікування геймерів з Xbox закінчиться вже незабаром.

На порталі ESRB (система, що встановлює віковий рейтинг для ігор) для Black Myth: Wukong з'явилася оцінка версії гри для Xbox.

Цілком можливо, що цей рейтинг є своєрідною "працею на майбутнє" і шанувальникам все ще доведеться зачекати, перш ніж Black Myth: Wukong з'явиться на Xbox, але це все одно хороша новина для власників цих консолей.