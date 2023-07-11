У мережі показали 18-хвилинний трейлер фанатської гри Fallout: Nuevo Mexico

Після успіху гри Fallout: New Vegas від студії Obsidian Entertainment шанувальники, не ставши чекати, взялися за її продовження. Так з'явилася ідея гри Fallout: Nuevo Mexico, над якою, схоже, пророблено вже багато.

Тепер розробники модифікації опублікували 18-хвилинний ролик, який демонструє геймплей майбутнього неофіційного продовження популярної франшизи.

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Fallout: Nuevo Mexico

Fallout: Nuevo Mexico анонсували ще у 2021 році. Відтоді шанувальники Fallout були в захваті від цього невеликого проєкту, створеного шанувальниками франшизи.

Це одна з найбільш очікуваних модифікацій за останні роки, і геймери в усьому світі прагнуть дізнатися про неї більше. Fallout: Nuevo Mexico принесе у франшизу нові сюжети, створені фанатами та схожі на Fallout: New Vegas.

Геймплейний трейлер Fallout: Nuevo Mexico – дивіться відео

Новий трейлер розкриває геймплей гри, сюжет, сеттінг тощо. Відповідно до відео, Fallout: Nuevo Mexico запропонує гравцям різне походження.

Гра дозволяє гравцям вибрати Конвікт або Дрімер як початкову точку. У першій героєм буде каторжник, який втік із закладу Vault-Tec, де утримувалося багато в'язнів.

Дрімер дозволяє гравцям грати за гуля. Обидві історії відбуваються приблизно в один і той же час, оскільки один із гулів в ігровому трейлері посилається на засудженого, який розповідає про те, як його ув'язнили у Vault-Tec.