Теперь разработчики модификации опубликовали 18-минутный ролик, демонстрирующий геймплей будущего неофициального продолжения популярной франшизы.

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Fallout: Nuevo Mexico

Fallout: Nuevo Mexico был анонсирован еще в 2021 году. С тех пор поклонники Fallout были в восторге от этого небольшого проекта, созданного поклонниками франшизы.

Это одна из самых ожидаемых модификаций за последние годы, и геймеры по всему миру стремятся узнать о ней больше. Fallout: Nuevo Mexico принесет во франшизу новые сюжеты, созданные фанатами и похожие на Fallout: New Vegas.

Геймплейный трейлер Fallout: Nuevo Mexico – смотрите видео

Новый трейлер раскрывает геймплей игры, сюжет, сеттинг и так далее. Согласно видео, Fallout: Nuevo Mexico предложит игрокам разное происхождение.

Игра позволяет игрокам выбрать Конвикт или Дример в качестве исходной точки. В первой героем будет сбежавший из заведения Vault-Tec каторжник, где содержалось много заключенных.

Дример позволяет игрокам играть за гуля. Обе истории происходят примерно в одно и то же время, поскольку один из гулей в игровом трейлере ссылается на осужденного, рассказывающего о том, как его арестовали в Vault-Tec.