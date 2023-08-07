Мабуть, у кожного геймера під час проходження гри виникали питання: "а чи реально таке насправді?" Яких саме наукових неточностей допустили розробники – читайте в матеріалі.

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Наукові неточності світу Fallout

Раптова мутація – в іграх серії нерідко трапляються випадки, коли вплив радіації призводить до швидких змін в організмі. Наприклад, люди швидко можуть стати гулями. Втім, для генетичних мутацій внаслідок дії радіації потрібно значно більше часу.

– в іграх серії нерідко трапляються випадки, коли вплив радіації призводить до швидких змін в організмі. Наприклад, люди швидко можуть стати гулями. Втім, для генетичних мутацій внаслідок дії радіації потрібно значно більше часу. Надлюдська сила – у грі відчутно переоцінені людські можливості. Це можна помітити, коли ваш персонаж без проблем розмахує величезною зброєю чи без проблем носить на собі предмети на сотні кілограмів ваги.

– у грі відчутно переоцінені людські можливості. Це можна помітити, коли ваш персонаж без проблем розмахує величезною зброєю чи без проблем носить на собі предмети на сотні кілограмів ваги. Забруднення їжі та води – хоча у Fallout і є концепція забруднення їжі та води, їхній вплив недооцінений. Предмети справді несуть ризик радіаційного опромінення. Втім, у реальному житті це мало б призвести до важкої променевої хвороби, чого немає в грі.

– хоча у Fallout і є концепція забруднення їжі та води, їхній вплив недооцінений. Предмети справді несуть ризик радіаційного опромінення. Втім, у реальному житті це мало б призвести до важкої променевої хвороби, чого немає в грі. RadAway – це медичний засіб у грі, який миттєво лікує від радіаційного опромінення. Насправді ж миттєвих ліків від цього не існує.

– це медичний засіб у грі, який миттєво лікує від радіаційного опромінення. Насправді ж миттєвих ліків від цього не існує. Енергетична зброя – у грі вона виходить дещо далеко за межі нинішнього розуміння такої зброї. Наприклад, гравець може без особливих зусиль підривати ворогів із лазерної гвинтівки, не піклуючись про енергоспоживання, розсіювання тепла чи ефективність перетворення енергії.

– у грі вона виходить дещо далеко за межі нинішнього розуміння такої зброї. Наприклад, гравець може без особливих зусиль підривати ворогів із лазерної гвинтівки, не піклуючись про енергоспоживання, розсіювання тепла чи ефективність перетворення енергії. Кріогенні технології – ще один елемент у грі, з яким творці вирішили "погратися". У Fallout ми бачили людей, які цілими століттями пролежали в замороженому стані, а тоді просто змогли жити далі без будь-яких очевидних пошкоджень організму.

– ще один елемент у грі, з яким творці вирішили "погратися". У Fallout ми бачили людей, які цілими століттями пролежали в замороженому стані, а тоді просто змогли жити далі без будь-яких очевидних пошкоджень організму. Мутовані тварини – звісно, ідея з мутованими тваринами додає грі її атмосфери. Втім, частина змін суперечать принципам генетичної мутації. Наприклад, деякі тварини збільшилися в розмірах у десятки разів. Це очевидне перебільшення.

– звісно, ідея з мутованими тваринами додає грі її атмосфери. Втім, частина змін суперечать принципам генетичної мутації. Наприклад, деякі тварини збільшилися в розмірах у десятки разів. Це очевидне перебільшення. Підземні споруди – мова про сховища, в яких люди часом могли жити сотні років без будь-яких контактів з зовнішнім світом. Сумніви викликає те, як такий тривалий час у постапокаліптичному світі такий тривалий час можуть існувати складні системи цих споруд, і звідки для цього беруться ресурси.

Звісно ж, ці факти не похитнуть нашу любов до серії Fallout. Завдяки нехтуванню деяких наукових фактів, творці змогли додати плюсів загальному сюжету франшизи. Втім, це чергове нагадування, що не потрібно сприймати на віру все, що ми бачимо у відеоіграх.