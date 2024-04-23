Раптова популярність Fallout виводить з ладу сайт модів NexusMods

Fallout завжди був дуже популярним, але нове дихання в проєкту відкрилося після виходу серіалу на Amazon. Користувачі масово кинулися проходити ігри – хтось уперше, а хтось вкотре. Але виявляється, це також вплинуло й на сайт NexusMods, який займається модифікаціями до ігор. Що ж сталося?

Що сталося з NexusMods

Приріст гравців, які бажають завантажити той чи інший мод для однієї з частин Fallout, виявився таким великим, що ресурс NexusMods просто не витримує навантаження на свої сервери. На вихідних сайт опублікував попередження про те, що підвищений інтерес спричинив інтенсивний мережевий трафік, що може позначитися на досвіді користування.

Дивіться також Ви пропустили багато цікавого в Baldur's Gate 3: гравці знайшли дещо в одній з локацій

Через популярність серіалу Fallout ми відчуваємо набагато більший трафік, ніж зазвичай. Ми розгорнули додаткові ресурси там, де це можливо, і відстежуємо час безперебійної роботи та продуктивність по всій мережі,

– написали на сайті NexusMods.

Розробники попередили, що додатковий трафік може спричинити погіршення роботи сайту або ж узагалі зробити його недоступним на якийсь час.

Станом на момент написання цього матеріалу проблеми все ще можуть спостерігатися, тож якщо ви зіткнулися зі сповіщенням про помилку, спробуйте зачекати деякий час.

Нічого дивного

Мабуть, не дивно, що NexusMods зазнає труднощів, враховуючи збільшення кількості гравців у всіх іграх, починаючи з оригінальної Fallout і закінчуючи останньою версією Fallout 76.