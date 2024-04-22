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Мова цього разу йде про локацію, яка називається Гай Друїдів (Druid Grove). Це, мабуть, найбільш наповнене, глибоке й цікаве місце, тому гравці все ще відкривають секрети проходження її квестів. Оскільки Baldur's Gate 3 тривалий час перебувала у ранньому доступі, на її розробку було витрачено набагато більше часу та зусиль, ніж на інші.

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Ось чому в першому акті є більше варіантів для виконання завдань, ніж у третьому. Ось чому гравці все ще відкривають для себе незліченні способи виконання квестів у Гаю. Ви можете порушувати послідовність квестів або випадково знаходити підказки, що дозволить вам подолати кризу Друїдів і Тифлінгів різними способами.

Одним з найбільш значущих шляхів є друїдка Кага (Kagha), лідерка, яка намагається запечатати Гай за допомогою забороненого ритуалу. Більшість гравців намагають спочатку звільнити Халсіна (Halsin) і використати його владу, щоб покласти край кризі.

Як зазначають користувачі на Reddit, у Baldur's Gate 3 є багато способів пройти цей квест, і ще більше варіантів для тих, хто грає за друїда. Виявляється, що Кагою маніпулюють Тіньові друїди, і це те, чого не помічає величезна кількість гравців, які поспішають завершити квест найбільш швидким і прямим шляхом.

Дивовижна кількість гравців пропустили сюжет про маніпуляції Кагою, попри те, що є докази, які можна знайти, прокравшись до її будинку або натрапивши на лист, що доводить її провину, в болоті. Це означає, що є гравці, які завершили перший акт, так і не дізнавшись про справжню загрозу в Гаю Друїдів.

Кількість змінних, доступних у першому акті, вражає, і люди все ще відкривають їх, проходячи гру заново знову й знову. На щастя, Baldur's Gate 3 належить до тих ігор, які викликають бажання почати все спочатку з новим персонажем уже через кілька годин після фіналу, тож у вас є безліч шансів побачити все, що може запропонувати Гай Друїдів.