Гравець Baldur's Gate 3 ефектно винищив увесь табір гоблінів за лічені секунди: дивовижне відео

Креативний ютубер продемонстрував дива стратегічного мислення та винахідливості, "зачистивши" найскладнішу локацію першого акту Baldur's Gate 3 одним махом. Детальніше – у матеріалі.

Однією з найбільших чеснот Baldur's Gate 3 є свобода дій, яку та дарує гравцям, що подекуди призводить до просто таки шедевральних ігрових моментів.

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На останній з таких звернули увагу навіть самі розробники з Larian Studios.

Мова про вчинок ютубера під ніком Okoii, який знайшов цікавий та до біса видовищний спосіб буквально за секунди винищити практично увесь табір гоблінів у першому акті гри.

Для цього геймер дбайливо розставив локацією бочки з порохом, утворивши з них своєрідний ланцюг.

Потому він знайшов високу точку, з якої його персонажів не дістане вибухова хвиля, та кинув в одну з діжок алхімічне полум'я.

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Вибухи йшли один за одним, не залишаючи гоблінам ані шансу пережити таке "килимове бомбардування". Хоча частота кадрів подекуди й викликала враження, що не переживе такого вибуху і комп'ютер гравця.

Втім, канонада вщухла, а від ворогів скоріше за все навіть не залишилося тіл, які б інший "креативний геймер" міг скласти в одній кімнаті.