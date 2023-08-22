Одним из самых больших достоинств Baldur's Gate 3 является свобода действий, которую та дарит игрокам, что иногда приводит к просто таки шедевральным игровым моментам.

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На последний из таких обратили внимание даже сами разработчики из Larian Studios.

Речь о поступке ютубера под ником Okoii, который нашел интересный и чертовски зрелищный способ буквально за секунды истребить практически весь лагерь гоблинов в первом акте игры.

Для этого геймер бережно расставил локацией бочки с порохом, образовав из них своеобразную цепь.

Затем он нашел высокую точку, на которой его персонажей не заденет взрывная волна, и бросил в один из бочонков алхимическое пламя.

Креатив в BG 3: смотреть видео

Взрывы шли один за другим, не оставляя гоблинам ни шанса пережить такую "ковровую бомбардировку". Хотя частота кадров кое-где и вызывала впечатление, что не переживет такой взрыв и компьютер игрока.

Впрочем, канонада утихла, а от врагов скорее всего даже не осталось тел, которые бы иной "креативный геймер" мог сложить в одной комнате.