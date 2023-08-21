В Baldur's Gate 3 игрокам предлагается начать игру за нескольких заготовленных персонажей по выбору, каждый из которых имеет собственную историю и скелеты в шкафу.

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Больше всего их у героя по имени Темный Соблазн, который фактически является маньяком-убийцей.

Прохождение игры за этого героя, с согласия геймера, может превратиться в кровавое, жестокое и хаотическое приключение, очевидно, очень подошедшее пользователю Reddit под ником caufenkamp.

Он решил "отыграть" жестокого драконорожденного по полной программе, пустившись во все тяжкие и вырезав всех NPC в первом акте игры.

Кроме того, caufenkamp еще и собрал в кучу тела всех жертв в одной комнате, а когда и этого оказалось мало – отсортировал их по расе и типу.

Самый жуткий скриншот с BG 3 / Фото с Reddit

Такое ужасное "достижение" одновременно смутило и развеселило других поклонников проекта.

Некоторые люди решают играть за Темный Соблазн, но этот парень И ЕСТЬ Темный Соблазн, – удачно подметил один из пользователей портала.

В общем, хорошо, что существуют такие проекты как Baldur's Gate 3, которые дают игрокам полную свободу действий, хотя это иногда приводит к таким жутким результатам.